Nezapamćena tragedija: Mlada plivačica poginula nakon osvojene titule

Mia Thompson, 17-godišnja plivačka prvakinja i jedna od najvećih mladih nada ženskog sporta u cijelim Sjedinjenim Državama, preminula je nakon što joj se preko noći zapalila kuća.

Thompson je boravila u svom domu u gradu Monticello u američkoj državi Indiana, kada je u noći između četvrtka i petka izbio požar.

Mija je tri puta bila okružna prvakinja, a posljednju titulu osvojila je deset dana prije tragične smrti.

Prevdiđali su joj sjajnu karijeru, s obzirom na to da je bila jedan od najvećih talenata u srednjoškolskom plivanju, zbog čega je praktički mogla birati za koji će fakultet igrati. Njezina sestra Ajana Thompson jedna je od najvećih nada Sveučilišta Pardew, a Mija ju je još kao 16-godišnjakinja pobijedila u izravnim “okršajima".

Mya Thompson, an 11th grader at Twin Lakes High School, and her mother Stephanie Thompson, have been identified as the victims of this morning's fatal fire in Monticello. 💔



This afternoon Mya's classmates decorated the fence with her name. ♥ pic.twitter.com/IAVE6XytGQ