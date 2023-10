Neymarove ozljede su katastrofalne. Saudijci u vjetar bacili stotine milijuna eura

Urugvaj je golovima Darwina Nuneza (42') i Nicolasa de la Cruza (77') sa 2:0 svladao Brazil u kvalifikacijskim utakmicama za svjetsko prvenstvo. Međutim, utakmicu je obilježila ozbiljna ozljeda najboljeg igrača Brazila, Neymara (31) krajem prvog poluvremena.

Nakon kontakta s urugvajskim igračem pao je na pod. Na teren je izašla liječnička ekipa brazilske reprezentacije, a Neymar je travnjak napustio u suzama.

Brazilac se ovoga ljeta preselio iz PSG-a u saudijski Al Hilal. Prema informacijama koje su objavili iz kluba, ozljeda doista je ozbiljna kako je i izgledala u prvom trenutku. Oštećeni su mu ligamenti lijevog koljena, a povrijeđen je i meniskus. To će za Brazilca značiti višemjesčnu pauzu.

Kako sada stvari stoji oporavak će trajati sedam do devet mjeseci. To ujedino znači i da je za njega gotovo sigurno sezona gotova, a vlasnici saudijskog kluba zasigurno nisu sretni ovakvim ishodom obzirom da će mu za dvije godine morati isplatiti od 300 do 400 milijuna eura.

