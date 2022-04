Nexe u četvrtfinalu Europske lige, sada slijedi danski GOG

Rukometaši Nexea plasirali su se u četvrtfinale Europske lige. Nakon što su u Našicama pobijedili Pelister (29:26), slavili su i u Bitoli (22:21). Najzaslužniji za prolazak među osam najboljih u Europskoj ligi bili su Jelinić s pet, te Jaganjac i Tomić s po četiri pogotka. Treba istaknuti i sjajnog vratara Radovanovića koji je sakupio 13 obrana, uz 43,3 posto obranjenih šuteva.

U sjajnoj atmosferi, pred 3500 gledatelja, domaćin je bolje otvorio susret. Imao je Pelister u 17. minuti četiri razlike (7:3). No, već do kraja poluvremena Našičani su se vratili i prvi dio okončali na 11:11. U nastavku su gosti poveli s tri razlike i tu razliku održavali sve do 56. minute kada domaćin poravnava na 20:20. No, to je bilo sve što je momčad Željka Babića uspjela napraviti. Od tri hrvatska igrača u dresu Pelistera Stipe Mandalinić postigao je šest, Mateo Maraš četiri, a Josip Božić Pavletić ostao je bez pogotka.

U četvrtfinalu će Nexe igrati protiv danskog GOG Gudmea koji je u osmini finala bio bolji u dvije utakmice od španjolske Bidasoe. Danci su prvo slavili u gostima s 30.28, a potom i na svom parketu (33:31). U GOG-u igra nekoliko sjajnih igrača poput Šveđanina Bergendahla i Tollbringa koji su ove godine osvojili s reprezentacijom europski naslov. Na vratima su odlični Norvežanin Bergerud i Islanđanin Hallgrimsson. Od danskih reprezentativaca, koji su bili treći na EP-u, u Gudmeu igraju Gidsel, Lerke i Pytlik. Tu su i dva igrača koja su s Danskom 2019. osvojila naslov svjetskog prvaka – Zachariassen i Olsen.