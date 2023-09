Nevjerojatno postignuće Modrića, ovaj podatak pokazuje njegovu veličinu

'pokušao je imati seks sa mnom'

Zvijezda Uniteda pod teškim optužbama za nasilje: Nakon bivše, javile se još dvije djevojke

„Dogodilo se to u listopadu. Pokušao je imati seks sa mnom, ali ja to nisam željela. Ljutit me odgurnuo prema zidu u kojeg sam udarila glavom“, prepričala je Lane.