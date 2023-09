Sretan rođendan, kapetane: Luka Modrić danas je napunio 38 godina

KAPETAN VATRENIH

Luka Modrić: Želim igrati za Hrvatsku na Euru, nikad nisam imao dvojbe oko toga

- Plan je da igram za Hrvatsku na Euru idućeg ljeta, ali u ovim godinama to je teško planirati. Treba slušati tijelo, gledati koliko doprinosim reprezentaciji. Nadam se da će do EP-a u Njemačkoj to teći po planu.