Nevjerojatna sudačka pogreška: Suci kažnjeni. Jedna od najvećih engleskih utakmica će se ponavljati?

Udruga engleskih sudaca (PGMOL) objavila je snimku razgovora iz VAR sobe kada je odlučeno o poništenju gola Luisa Diaza u subotnjoj utakmici između Tottenhama i Liverpoola (2:1). Sudac Simon Hooper i njegovi pomoćnici dobili su mnoštvo kritika, no najviše na ovu odluku iz 34. minute.

Diaz je tada zabio prvi pogodak na utakmici za vodstvo "crvenih", a pomoćni je sudac značio zaleđe. Uslijedila je kraka provjera u VAR sobi. Tamo su zaključili da je sve toliko čito da nema smisla niti crtati linije. Dosuđeno je zaleđe premda je i bez linija jasno da zaleđa nema, a kada se one povuku situacija postaje još očitija.

PGMOL je nakon utakmice priznao pogrešku i poručio da je gol trebao biti priznat. Izdali su i priopćenje u kojem navode kako VAR sudac i asistent nisu učinili ništa sporno, već su krivo shvatili odluku na terenu misleći da treba utvrditi kako zaleđa nema. Objašnjavaju kako je sudac isprva mislio da je gol priznat. Provjerom se uvjerio da zaleđa nema i zatim je sucu Hooperu javio tek da je "provjera gotova" i da u pogotku nema ničega spornog, pišu iz PGMOL-a.

🚨 @PremierLeague release official VAR audio from Luis Diaz's disallowed goal vs Tottenham.



Full statement: https://t.co/buvq5mG2q3 pic.twitter.com/a8zjGgcOCO