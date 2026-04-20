Neviđeni skandal trese Madrid: Četiri igrača okrenula leđa treneru, nisu htjeli otići na utakmicu?

Vijest je odjeknula poput bombe – strogo čuvana tajna iz ožujka napokon je, kako se činilo, izašla na vidjelo. Priča koju je lansirao Pepe Alvarez, suradnik emisije "El Chiringuito de Jugones" i navodni insajder za vijesti iz "kraljevskog kluba", govorila je o nezapamćenom bojkotu. Prema njegovim navodima, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Raul Asencio i Alvaro Carreras odbili su putovati na gostujuću utakmicu 27. kola La Lige protiv Celte Vigo, odigranu 6. ožujka. Tvrdilo se da je njihova odluka izazvala paniku unutar kluba i otkrila duboke podjele u svlačionici, a navijači su s nevjericom primili informaciju o pobuni protiv trenera Alvara Arbeloe.

Iako su optužbe izazvale burne reakcije, službeni zapisnici s utakmice, koju je Real Madrid na koncu teško dobio s 2:1 pogotkom u nadoknadi, pričaju bitno drugačiju priču. Naime, provjera činjenica otkriva da su dvojica od četvorice prozvanih igrača ne samo otputovala u Vigo, već su i bili dio momčadi. Raul Asencio odigrao je cijelu utakmicu, i to u početnoj postavi, dok je iskusni Dani Carvajal bio na klupi za pričuvne igrače. Sama ta informacija izravno potkopava temelje priče o bojkotu i odbijanju putovanja, barem što se tiče polovice navodnih "pobunjenika".

🚨 Camavinga, Asencio y dos jugadores más se negaban a viajar a Vigo. Tuvo que intervenir la dirección general del club para resolver la situación — Pepe Álvarez (@pepealvarezzz) April 19, 2026

Što je s preostalom dvojicom? I za njihov izostanak postoje posve logična i, što je najvažnije, provjerljiva objašnjenja. Francuski veznjak Eduardo Camavinga u danima koji su prethodili utakmici protiv Celte borio se s jakom upalom zuba. Zbog bolova je propustio nekoliko treninga pa je bilo medicinski opravdano da ne konkurira za utakmicu. S druge strane, Alvaro Carreras uopće nije imao pravo nastupa. Zbog nakupljenih žutih kartona bio je pod automatskom suspenzijom, pa njegovo ime nije ni moglo biti na popisu putnika za Vigo, neovisno o njegovoj ili klupskoj želji.

Dodatnu pomutnju unijela je izjava trenera Alvara Arbeloe nakon pobjede. "Vrlo sam sretan zbog momaka koji su željeli doći ovdje", rekao je tada. Pojedini mediji su tu rečenicu odmah protumačili kao otrovnu strelicu upućenu igračima koji su ostali u Madridu. Međutim, u kontekstu svih poznatih činjenica – ozljede, suspenzije i teškog gostovanja – puno je vjerojatnije da je trener jednostavno pohvalio igrače koji su bili na raspolaganju i koji su se borili za pobjedu unatoč problemima. Do danas, ni Real Madrid ni prozvani igrači nisu se službeno oglasili, vjerojatno smatrajući da činjenice govore same za sebe i da je priča o "skandalu" samo još jedan medijski spin bez stvarnog utemeljenja.