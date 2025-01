Neviđeni fenomen: Dvojica najboljih podijelili titulu svjetskog prvaka u šahu, sucu rekli da su umorni

U divovskom okršaju sedmerostrukog i aktualnog svjetskog prvaka u Blitzu Magnus Carlsen i nekadašnji dvostruki izazivač u standardnom šahu Ian Nepomniašči u tempu od 3 minute za cijelu partiju i dodatak od 2 sekunde poslije svakog poteza odigrali su neodlučeno 3,5-3,5 i onda podijelili naslov prvaka! U meču od 4 partije Carlsen je startao silovito i poveo s 2-0, ali je Nepomniašči uspio napraviti senzacionalan preokret, izjednačiti na 2-2 i izboriti doigravanje u kojem se igralo do prve pobjede. No, ni u prvoj, ni drugoj, pa ni u trećoj partiji nije došlo do odluke.

U tom trenutku, Carlsen je ustao i javno predložio svom protivniku da predlože podjelu krune. Nakon kraćeg razmišljanja, Nepomniašči je prihvatio. Obojica su prišla glavnom sucu i objasnila svoje mišljenje - tvrdeći da su obojica umorni i da su pokazali da su izjednačeni. "Da smo nastavili, bilo koja bi strana pobijedila zbog iscrpljenosti, a to bi bilo okrutno za oboje", kasnije je objasnio Carlsen. U skladu s Pravilnikom natjecanja koji dopušta predsjedniku FIDE da donese konačnu odluku u nepredviđenim okolnostima zahtjev je poslan Arkadiju Dvorkoviču, koji je prihvatio prijedlog i dogovoreno je da se podijeli prvo mjesto, bez dodjele srebrne medalje. Tako je Carlsen došao do svoje osme, a Nepomniašči do svoje prve titule svjetskog prvaka u brzopoteznom šahu.

Rano jutros po našem vremenu u New Yorku je pobjedom Kineskinje i aktualne svjetske prvakinje u standardnom šahu Wenjun Ju završeno FIDE Svjetsko prvenstvo šahistkinja u brzopoteznom (Blicu) šahu za 2024. godinu. U vrlo izjednačenom dvoboju od 4 partijeigranom u tempu od 3 minute za cijelu partiju i 2 sekunde dodatka poslije svakog poteza Wenjun Ju je s bivšom izazivačicom svjetske prvakinje Kineskinjom Lei Tingjie nakon 4 uzastopna remija odigrala neodlučeno 2-2. U skladu s Pravilnikom nastavljeno je s doigravanjem do prve pobjede. I peta partija završena je podjelom boda, a tek u šestoj partiji Wenjun Ju uspjela je slomiti otpor suparnice i pobjedom s 3,5-2,5 nakon dva naslova u Rapidu osvojila i svoj prvi naslov svjetske prvakinje u Blicu.

