Neporaženi Usman protiv MMA veterana Demiana Maije

Najveća svjetska organizacija će 20. svibnja održati svoj prvi event u Čileu, a ovu Fight Night priredbu, koju ćemo pratiti iz Movistar Arene u gradu Santiagu, predvodit će Kamaru Usman i MMA veteran Demian Maia.

UFC Fight Night: Maia vs. Usman ne propustite u izravnom prijenosu 20. svibnja, u noći sa subote na nedjelju od 4 sata poslije ponoći samo na Fight Channel PPV-u ili na www.fightchanneltv.com.

Mega borba: Kamaru vs. Usman

UFC je imao jako puno problema uoči svog debitantskog eventa u Čileu. Nakon što su ostali bez Volkana Oezdemira koji se trebao boriti u sunaslovnoj borbi, a time i čitavog dvoboja između posljednjeg UFC izazivača u poluteškoj kategoriji i legendarnog Mauricija “Shoguna” Rue, UFC je ubrzo ostao i bez glavne borbe večeri. Od meča protiv Kamarua Usmana (12-1 MMA, 7-0 UFC), je radi ozljede morao odustati Argentinac Santiago Ponzinibbio.

Oezdemir je morao odustati zbog legalnih problema s kojima se mora suočiti radi napada koji je još prošlog ljeta počinio u jednom beach baru u SAD-u. Vlasti su mu oduzele putovnicu kako ne bi mogao otići iz zemlje, a samim time je i njegov meč protiv bivšeg prvaka prolongiran za kasniji datum, točnije za srpanj. Za razliku od njega, Ponzinibbio je samo ozlijedio šaku.

I tako je odabir za novog Usmanovog protivnika pao na legendarnog Brazilca Demiana Maiju (25-8 MMA, 19-8 UFC), po nekima najboljeg grapplera u povijesti MMA-a. Usman je već u više navrata prozvao Maiju, pa s tog aspekta ovaj “main event” ima mnogo smisla. Osim toga, Maia je kao petoplasirani u svojoj diviziji puno bolja prilika Usmanu od Ponzinibbija koji se nalazi na desetom mjestu i tako će, ako ga pobijedi, svakako skinuti puno veći skalp. Demian Maia, s druge strane, u ovom trenutku ima čak dva poraza u nizu. Najprije je izgubio od Tyrona Woodleyja u dvoboju za naslov UFC prvaka velter kategorije, a zatim je izgubio i u zadnjoj borbi od Colbyja Covingtona. Prije toga je ubilježio čak sedam pobjeda zaredom. Njegov protivnik, Amerikanac Kamaru Usman, u svojoj je karijeri samo jednom osjetio okus poraza i to davne 2013., a u UFC-u je nanizao sedam uzastopnih pobjeda, što samo govori koliko bi ovaj meč mogao biti pravi vatromet.

Alexa Grasso i Tatiana Suarez u co-main eventu

Kako je otpala borba Shoguna Rue i Volkana Oezdemira, UFC se odlučio na vrlo zanimljiv odabir sunaslovne borbe. Bit će to dvoboj dvije velike nade ženske slamka kategorije.

Alexa Grasso (10-1 MMA, 2-1 UFC) će u ovoj borbi pokušati doći do treće pobjede u svom četvrtom UFC nastupu, no čeka je jako težak ispit. Tatiana Suarez (5-0 MMA, 2-0 UFC) pobjednica je The Ultimate Fightera i fantastična hrvačica koja je u svojim dosadašnjim MMA borbama jednostavno dominirala. Vidjet ćemo hoće li to moći protiv Grasso, koja je inače u svom rodnom Meksiku prava MMA superzvijezda.

Na nadolazećem UFC Fight Nightu čeka nas i dvoboj u poluteškoj kategoriji u kojem nastupa možda i najveći potencijal iste, a to je Dominick Reyes, i to protiv uvijek opasnog Jareda Cannoniera. Mjesto na glavnom programu ima i domaći borac Diego Rivas (7-1 MMA, 2-1 UFC), koji će se boriti protiv Argentinca Guida Cannettia (7-3 MMA, 1-2 UFC), a tu je i nastup kandidatkinje za titulu muha kategorije, Andree Lee (8-2 MMA, 0-0 UFC), čiji se UFC debi dugo čekao. Nju čeka mlada protivnica Veronica Macedo (5-1-1 MMA, 0-1 UFC). Sve će otvoriti duel dva velteraša sjajnih skorova i izvedbi, Chada Laprisea (13-2 MMA, 6-2 UFC) i Vicentea Luquea (12-6-1 MMA, 5-2 UFC).

