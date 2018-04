Fedor Emelianenko protiv Franka Mira: Okršaj dva ponajbolja teškaša svih vremena

Izravni prijenos Bellatorovog 198. izdanja pratite u noći sa subote na nedjelju 29. travnja od 3 sata poslije ponoći samo na Fight Channel PPV-u ili na www.fightchanneltv.com.

Okršaj ponajvećih teškaša svih vremena

Karijera legendarnog Rusa, ali i ona bivšeg UFC-ovog prvaka, definitivno je vidjela bolje dane, no nema sumnje u to kako će ovaj meč Bellator 198 priredbe privući puno pozornosti, posebno kod starijih MMA fanova. Emelianenko i Mir se bore u četvrtfinalnoj borbi Grand Prix turnira, a pobjednik ide dalje u polufinale gdje ga čeka Chael Sonnen.

Naime, ovo je treća borba Bellatorova turnira koji će okruniti novog Bellatorovog teškaškog prvaka. Chael Sonnen pobijedio je Quintona ‘Rampagea’ Jacksona u prvoj četvrtfinalnoj borbi jednoglasnom odlukom na Bellatoru 192, dok su se Matt Mitrione i Roy Nelson borili na Bellatoru 194 u veljači kad je pobijedio Mitrione. Nakon Mira i Emelianenka naposljetku će se okušati i Ryan Bader i Muhammed ‘King Mo’ Lawal nešto kasnije ove godine.

41-godišnji Fedor Emelianenko (36-5 MMA, 0-1 BMMA) je u zadnjoj borbi izgubio od Mitrionea u Bellatorovom debiju u svibnju prošle godine i to nokautom u vatrometu of 74 sekunde. Time je prekinut njegov niz od pet pobjeda. Emelianenko je inače imao 28 uzastopnih pobjeda u razdoblju između 2001. i 2010. prije negoli je izgubio od Fabricia Werduma, Antonia Silve i Dana Hendersona. “The Last Emperor” se zatim umirovio 2012. prije negoli se vratio tri godine poslije i nanizao pobjede nad Jaideepom Singhom i Fabiom Maldonadom.

Bivši UFC-ov teškaški prvak Frank Mir (18-11 MMA, 0-0 BMMA) nije se borio od kad je nokautom izgubio od Marka Hunta u travnju 2016. Nakon te borbe je 38-godišnji Mir pao na doping testu i dobio dvije godine suspenzije. Izgubio je u zadnjih šest od osam borbi.

Emmanuel Sanchez i Sam Sicilia u sunaslovnoj borbi

Ako se Emmanuel Sanchez želi nastaviti penjati prema vrhu, morat će pobijediti UFC veterana Sama Siciliju u sunaslovnoj borbi Bellatora 198.

27-godišnji Emmanuel Sanchez (16-3 MMA, 8-2 BMMA) pobijedio je u zadnjih šest od sedam borbi, uključujući i uspješni niz od tri slavlja u 2017. U zadnjoj je borbi na predaju prisilio Daniela Strausa trokutom u listopadu na Bellatoru 184.

Njegov protivnik Sam Sicilia (16-8 MMA, 1-0 BMMA) dat će sve od sebe da nastavi nizati pozitivne rezultate nakon pobjede nad Marcosom Galvaom u prosincu kad je i odradio svoj debi u Bellatorovom kavezu. S tom je pobjedom prekinuo niz od tri poraza zbog kojih je i izgubio ugovor s UFC-om.

Rafael Lovato Jr. vs. John Salter

U zanimljivom okršaju srednje divizije gledat ćemo Rafaela Lovata Jr. (7-0 MMA, 3-0 BMMA) i Johna Saltera (15-3 MMA, 5-0 BMMA).

Poznati BJJ majstor Lovato Jr. će na ulog staviti svoj neporaženi rezultat u nadolazećoj borbi u Bellatoru u kojem se bori od prošle godine. A i debi mu nije mogao proći bolje. Zaustavio je Charlesa Hackmana u samo 30 sekundi na Bellatoru 174 u Thackervilleu, u Oklahomi. Sljedeći mu je protivnik bio nešto teži, ali i Mikea Rhodesa je svladao RNC-om u prvoj rundi. U prosincu je na Bellatoru 189 pobijedio Chrisa Honeycutta na odluku i to mu je prvi meč u karijeri koji je završio u rukama sudaca.

Salter u borbu ulazi sa sedam uzastopnih pobjeda u Bellatoru gdje nikad nije ni izgubio. Sve su njegove borbe završile prekidom, a zadnje su četiri bile gotove već u prvoj rundi. Salter je debitirao na Bellatoru 132 pobjedom nad Justinom Jacobyjem u drugoj rundi, a onda je u prvoj rundi ugušio bivšeg prvaka Brandona Halseyja, Claudia Annicchiarica TKO-om, Kendalla Grovea gušenjem i na kraju Jasona Radcliffea RNC-om.

Sve u svemu, čeka nas vrlo zanimljiv meč dva opasna finišera sa sjajnim pedigreom.

Na Bellatoru 198 na ulog će biti stavljen još jedan besprijekorni rezime kad u kavez uđe Neiman Gracie (7-0 MMA, 5-0 BMMA) koji nikad nije okusio poraz, protiv Javiera Torresa (10-3 MMA, 0-0 BMMA) koji će ovom prilikom debitirati u Bellatoru i spustiti se u velter diviziju. A za sve ove zanimljive borbe će publiku u glavnom dijelu eventa zagrijati debitant i BJJ majstor Dillon Danis (0-0 MMA, 0-0 BMMA), trening partner Conora McGregora, koji se također bori s debitantom Kyleom Walkerom (2-4 MMA, 0-0 MMA).

