VLADIN PAKET MJERA

Ministar Ćorić otkrio detalje antiinflacijskih mjera: Hrvate očekuju ove velike promjene

Autori: Davor Marković/Hina, Mario Mrazović/Hina
27.05.2026.
u 13:40

O detaljima paketa, kojim se "adresira povećana agregatna potražnja u Hrvatskoj" nije želio govoriti, no dodatno je pojasnio prošlotjednu izjavu da će paket služiti "hlađenju" gospodarstva

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je u srijedu da će Vladin paket antiinflacijskih mjera biti predstavljen sutra, poručivši da će se mjerama pokušati disciplinirati pojedine segmente agregatne potražnje. U izjavi nakon sastanka parlamentarne većine, Ćorić je izvijestio da je koalicijskim partnerima predstavljen paket antiinflacijskih mjera s kojim će sutra biti upoznata i javnost. Partneri su paket podržali, a Ćorić vjeruje da će naići i na potporu stručne javnosti.

O detaljima paketa, kojim se "adresira povećana agregatna potražnja u Hrvatskoj" nije želio govoriti, no dodatno je pojasnio prošlotjednu izjavu da će paket služiti "hlađenju" gospodarstva. Rekao je da se termin "zagrijanosti ekonomije" u ekonomskoj teoriji vrlo uobičajeno koristi za situacije kada se nešto više stope gospodarskog rasta djelomično "prelijevaju" i na cijene. "To je situacija u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo", istaknuo je.

Kazao je da je inflacija u Hrvatskoj u posljednje vrijeme dobrim dijelom posljedica događanja na Bliskom istoku. Međutim, na nju utječe i domaća ekonomija sa svojom aktivnošću, koja je "u pravilu višestruko jača od, primjerice, one na razini eurozone",  "Ideja s kojom smo išli u ovaj paket (...) jest da tu 'zagrijanost' na neki način smanjimo, što će značiti da donosimo mjere kojima ćemo pokušati pojedine segmente agregatne potražnje disciplinirati", izjavio je Ćorić.

"Ono o čemu ćemo razgovarati sutra i sljedećih dana, raspravljajući o toj temi, tiče se prije svega dijela inflatornih pritisaka koji su generirani u samoj ekonomiji, dakle u različitim segmentima potrošnje. U tom smislu (...) ovaj paket usmjeren je na sve segmente gospodarstva", zaključio je. Upitan o kritici sindikata "da će se inflacija lomiti preko njihovih leđa" te hoće li biti "rezanja" plaća u javnom sektoru, Ćorić je rekao da paket nije promišljen, odnosno u njegovoj konstrukciji uopće se nije išlo za tim da "naši socijalni partneri budu oštećeni. To nije bila opcija", poručio je.

Na pitanje novinara kako dugoročno vidi situaciju oko Ine MOL-a, podsjetio je da je, dok je još bio ministar gospodarstva, napravljena evaluacija i Mađarima su prezentirani uvjeti u okviru kojih je Hrvatska spremna preuzeti njihov udio u Ini, no MOL na te uvjete nije pristao. I proteklih godina, kada nije bio član Vlade, vođeni su razgovori na tu temu, kazao je Ćorić, poručivši da Republika Hrvatska ima trajnu želju preuzeti Inin biznis. "Međutim, postavlja se pitanje je li to, s obzirom na pozicije mađarske strane, kratkoročno, srednjoročno i dugoročno moguće", izjavio je.

Rekao je i da raduje odbijanje MOL-ova zahtjeva pred Međunarodnim arbitražnim sudom, kojim je mađarska kompanija tražila odštetu od RH zbog navodne povrede ugovora o plinskom poslovanju. "Naravno da nas to raduje, Republika Hrvatska je uštedjela određen novac (...) i pokazala prije svega pred arbitražnim sudom da je u kontekstu ovih zahtjeva Hrvatska u pravu, a da oni (MOL, op. a.) nisu bili objektivni", kazao je Ćorić.

Podsjetimo, MOL je arbitražu protiv Republike Hrvatske pokrenuo 2023. godine, a tijekom postupka je tvrdio da je Hrvatska povrijedila Ugovor o plinskom poslovanju i Prvu izmjenu ugovora o plinskom poslovanju i tražio naknadu štete u iznosu većem od 36 milijuna eura odnosno alternativno naknadu štete za Inu u iznosu većem od 91 milijun eura.
tomislav čorić mjere inflacija

Komentara 14

Pogledaj Sve
EM
Empat
14:40 27.05.2026.

S jedne strane Vlada apelira da iznajmljivači, usprkos rastu svih troškova ne dižu cijene da bismo kao ostali konkurentni, a onda danas najavljuju još jaču poreznu presiju na iznajmljivače! Kad država, odnosno gradovi i općine još dignu namete u turizmu , što mislite, odakle će mali iznajmljivači naći novac da bi to platili? Naravno-dizanjem cijena! Vlada suludo pili granu na kojoj počiva HR gospodarstvo! Još bih razumio da se uvede dodatni porez za tzv. rentijere, znači one koji imaju više nekretnina u kojima drže goste, a ne žive u njima, ali opet ići džonom na male iznajmljivače koji žive u objektima dio kojih iznajmljuju-to je pucanje u vlastitu nogu!

IF
in fo
14:41 27.05.2026.

Plenkoviću, Čoriću i HDZ-u su mali iznajmljivači najveći trn u oku i sve ih žele zatrti porezima kako bi turističko HR tržište prepustili strancima

BR
Bryan
14:12 27.05.2026.

zamrznuti plaće na godinu dana u javnom sektoru, osim usklađivanja s godišnjom stopom inflacije jer stalni rast plaća potiče trgovce da stalno za isti proizvod traže više, pa i po 20% više nego u ostalim EU državama

