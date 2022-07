Nenad Periš se vratio na posao: Sudio u derbiju Srbije i Crne Gore

Finalni turnir Svjetske lige, na kojem ne sudjeluje hrvatska vaterpolska reprezentacija, počeo je u petak u Strasbourgu u Francuskoj, a iznenađenje dana visoki je poraz Srbije od Crne Gore 16-8 (3-3, 5-0, 3-3, 5-2).

Utakmicu je sudio Nenad Periš, poznati međunarodni vaterpolski sudac, koji se vratio poslu nakon tragičnog kraja potrage za sinom Matejem, koji je nestao u Beogradu na Staru godinu, a pronašli su ga na obali Dunava nakon 139 dana, javljaju 24sata.

Foto: Milan Maricic/ATAImages 02, January, 2022, Belgrade - The father of the missing young man Matej Peris from Split, Nenad Peris, a famous water polo judge in front of the Gothic club in Beton Hall, where his son was last seen. Nenad Peris. Photo:Milan Maricic/ATAImages 02, januar, 2022, Beograd - Otac nestalog Splicanina Mateja Perisa, Nenad Peris, poznati vaterpolo sudija ispred kluba Gotik u Beton hali, gde je njegov sin poslednji put vidjen. Photo: Milan Maricic/ATAImages Photo: Milan Maricic/ATAImages/PIXSELL

Periš se mjesecima grčevito borio kako bi dobio informacije o nestanku sina i zadivio javnost dostojanstvenim izjavama, ne gubeći nadu u pozitivan završetak koji, nažalost, nije došao.

Nenad Periš jedan je od najboljih svjetskih vaterpolskih sudaca, a dijelio je pravdu i lani u finalu Svjetske lige između Crne Gore i SAD-a (9-8). Bio je glavni sudac i finala Europskog prvenstva za vaterpolistice 2018. u Barceloni i Svjetskog prvenstva 2019. u Gwangjuu.

