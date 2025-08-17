Nekada je bila ponos bivše države i idol milijuna, a danas radi u psihijatrijskoj ustanovi

Malo je onih koji se ne sjećaju legendarne skijašice Mateje Svet i misterije koja je pratila njeno ime. Na najvećoj pozornici pojavila se 1983. godine kada je bila probna skijašica za slalomsku utrku. Kakav je talent Slovenka bila, svjedoči i činjenica da su organizatori svjetskog prvenstva ostali u potpunom šoku. Najbolji rezultat ostvarila je mlada Jugoslavenka. Rezultat tada nije bio službeno objavljen, ali legenda o njemu nije se širila.

Godinu dana kasnije debitirala je na Olimpijskim igrama u Sarajevu, a te godine postala je i svjetska juniorska prvakinja, što je samo potvrdilo kakvu je sjajnu karijeru napravila. Ubrzo je ostvarila prvu pobjedu u veleslalomu, a 1987. osvojila je tri medalje na Svjetskom prvenstvu. Srebrna medalja u veleslalomu, ali i bronca u slalomu i superveleslalomu. Iduće godine osvojila je Mali kristalni globus u veleslalomu, a u Calgaryju na Olimpijskim igrama osvojila je srebro u slalomu.

Niz sjajnih rezultata okrunila je 1989. godine kada je uz broncu u veleslalomu postala svjetska prvakinja u slalomu. Stručnjaci su je prozvali najvećim talentom svih vremena, a u prvih pet sezona osvojila je šest medalja. U Svjetskom kupu upisala je sedam pobjeda uz 22 plasmana na postolje.

Međutim, odjednom je sve šokirala kada je s 22 godine odlučila reći zbogom skijanju koje joj je donijelo toliko toga. Na to je samo kratko odgovorila 'Želim biti samo mamina i tatina', a danas radi kao psihoterapeutkinja u jednoj psihijatrijskoj bolnici u Ljubljani.