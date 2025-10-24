Nekad nezamislivo: pogledajte što je Hajduk ove sezone napravio bez Livaje

Nešto što je donedavno bilo nezamislivo – sada se događa: Hajduk je nekada bez kapetana Marka Livaje bio sterilan i nemoćan, a sada je - moćan i nezaustavljiv!

Pogledajte kako je to izgledalo od početka ove sezone: u prve dvije utakmice prvenstva, s Istrom 1961 i Goricom, u kojima Livaja nije nastupio zbog suspenzije, Hajduk je slavio 2:1 i 2:0. Protiv Istre 1961 strijelci su bili Benrahou i Karačić, a protiv Istre 1961 Benrahou i Šego.

Nakon toga Hajduk je u SuperSport HNL-u s Livajom u sastavu odigrao šest utakmica te ostvario tri pobjede (nad Slavenom Belupom 2:0, Osijekom 2:0 i Lokomotivom 2:0), remi s Rijekom (2:2) i poraze od Varaždina (0:2) i Dinama (0:2). U tih šest utakmica Livaja je postigao svoj jedini pogodak u prvenstvu, onaj protiv Osijeka u Opus Areni.

Marko Livaja ozlijedio se 27. rujna u utakmici s Lokomotivom, te je zbog ozljede propustio susrete s Vukovarom 1991, Istrom 1961 i Goricom – u kojima je Hajduk ostvario tri pobjede uz ukupnu gol-razliku 7:1. U tim utakmicama pogotke su postigli Pukštas, Almena, Šego (3), te Šarlija i Sigur.

Hajduk sljedeću utakmicu u HNL-u igra 2. studenog protiv Slavena Belupa u Koprivnici, a prije toga u Kupu igra 29. listopada protiv Cibalije u Vinkovcima. Tu se postavljaju dva pitanja: hoće li Livaja biti spreman za te nastupe, a onda i – bude li spreman, hoće li trener Gonzalo Garcia mijenjati pobjednički sastav i u njega uvrstiti Livaju?

Hajduk u HNL-u bez Livaje ove sezone:

Hajduk – Istra 1961 2:1

Hajduk – Gorica 2:0

Vukovar 1991 – Hajduk 0:1

Istra 1961 – Hajduk 0:3

Gorica – Hajduk 1:3.

Hajduk u HNL-u s Livajom ove sezone:

Hajduk – Slaven Belupo 3:0

Osijek – Hajduk 0:2

Hajduk – Rijeka 2:2

Varaždin – Hajduk 2:0

Hajduk – Dinamo 0:2

Hajduk – Lokomotiva 2:0.