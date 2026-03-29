Engleski izbornik mogao bi bitno olakšati posao Hrvatskoj, ovome se nismo ni nadali

Mnogi dionici nogometnog svijeta se ovih dana pitaju kako je moguće da jedan od tehnički najdarovitijih nogometaša ove generacije, Trent Alexander-Arnold, nije mogao upasti na širi popis izbornika engleske reprezentacije Thomasa Tuchela na kojem se nalazi čak 35 igrača. Za poziciju desnog beka ispred igrača Real Madrida priliku su dobili Tino Livramento iz Newcastlea, Djed Spence iz Tottenhama te Ben White iz Arsenala, povratnik u reprezentaciju nakon četiri godine izostajanja. No nije to sve, na trenutačnom popisu se zbog ozljede ne nalazi jedan od najboljih igrača Chelseaja te prvi izbor za desnog beka u reprezentaciji, Reece James. Tako da po toj logici Trent ne upada ni među četiri najbolja desna beka Engleske po mišljenju Tuchela.

Unatoč tome je trenutačno zdrav i spreman, ozljede su ga obilježile tijekom dobrog dijela njegove prve sezone u dresu Real Madrida. Podsjetimo, Trent je prošlog ljeta u razvikanom mijenjanju sredine prešao iz Liverpoola u Real, nakon što je za redse u 354 nastupa upisao 23 pogotka i 92 asistencije. Iako su oba ovosezonska trenera Real Madrida, i Xabi Alonso i Alvaro Arbeloa, isprva imali ideju i želju da na Trentu grade mnoge mehanizme u igri i kreaciji, Trentove ozljede, ali i slaba forma, onemogućile su te trenerske zamisli, pa je tako u ovom dijelu sezone postao epizodist koji zna ući s klupe kako bi podignuo razinu kreacije i kvalitetnih centaršuteva. Od 45 dostupnih utakmica ove sezone, Trent je zbog dvije ozljede mišića izostao s 21 utakmice. Međutim, ne igra puno ni kad je zdrav. U prvenstvu je od 17 utakmica u kojima je bio na raspolaganju manje od pola puta bio starter (osam susreta), dok je u šest dvoboja ulazio s klupe za pričuve, a u tri u potpunosti ostajao prikovan za klupu.

Čak i kad u momčadi zbog ozljede nije bilo ni iskusnog Danija Carvajala, čije su najbolje godine iza njega, Trent je znao ostajati na klupi jer bi treneri na desnog beka stavljali inače centralnog veznjaka, Urugvajca Federica Valverdea. Uzevši u obzir kvalitetu koju Trent ima s loptom u nogama, a i ranije navedenu priču da su treneri htjeli graditi igru na njegovim kvalitetama, trenutačna situacija pri kojoj je odigrao samo 25 posto dostupnih minuta se gotovo pa čini nezamislivom. Međutim, problem leži u nečem drugom. Trent je i sa sadašnjim i s prošlim stručnim stožerom imao probleme zbog discipline, poglavito zbog kašnjenja na treninge, analize i sastanke. Španjolski mediji nisu samo jednom pisali o dojmu unutar Real Madrida da se Alexander-Arnold čini kao da ima manjak motivacije i volje. Ušao je u igrački svoje najbolje godine (27), ali promjena sredine zasad se nije pokazala pogotkom.

Da vam je netko prije tri godine rekao da u 2026. godini, čak pri polaganim odlascima bekova Kylea Walkera i Kierana Trippiera iz reprezentacije, neće biti mjesta za Alexander-Arnolda, vjerojatno mu ne biste vjerovali. U dresu Real Madrida zasad je na učinku od četiri asistencije iz 21 nastupa, no ono što najviše brine je činjenica da još nije odigrao nijednu onu "svoju" utakmicu gdje totalno preuzme kontrolu u kreaciji i postaje neumorno ofenzivno oružje svoje momčadi. Takvih je utakmica u Liverpoolu po sezoni imao minimalno pet-šest, a u dresu Reala još uvijek čekamo na prvu.

Ono što Trenta prati tijekom cijele njegove karijere je reputacija slabe igre u fazi obrane. A upravo je to nešto što mu Tuchel zamjera i zašto ga ne zove u reprezentaciju. Arnold je odigrao samo jednu utakmicu u Tuchelovom mandatu, a nakon nje izbornik je javno poručio da Trent mora početi obranu shvaćati ozbiljno. Sudeći po trenutačnom Tuchelovom stavu, lako je moguće da Trenta Alexander-Arnolda uopće nećemo gledati na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi, gdje Engleska prvu utakmicu igra protiv Hrvatske 17. lipnja u Dallasu. Ako se ne nalazi na proširenom popisu od 35 igrača, gotovo je izgledno da se neće naći na finalnom popisu od 26 igrača, osim ako se u završnici klupske sezone ne dogodi neki čudesan preokret.

Trent Alexander-Arnold je za englesku reprezentaciju od 2018. do 2025. godine odigrao 34 utakmice uz učinak od četiri pogotka i šest asistencija.