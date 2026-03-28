Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZGUBILI OD BELGIJE

Amerikanci primili pet golova u pripremama za Svjetsko prvenstvo

Soccer: International Mens Friendly-Belgium at USA
Dale Zanine/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
28.03.2026.
u 22:57

Domaćin ovogodišnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva, koje će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja, reprezentacija SAD-a u prijateljskoj je utakmici igranoj u Atlanti doživio težak 2-5 poraz od Belgije

Domaći su poveli golom McKenniea (39), ali potom su im Belgijanci napunili mrežu preko Debasta (45), Onane (53), De Ketelaerea (59-11m) i Lukebakia (68, 82), da bi Agyemang (87) ublažio poraz.

U subotu je u akciji bio i jedan od sudomaćna Kanada koja je u Torontu odigrala 2-2 protiv Islanda. Gosti su poveli sa 2-0 golovima Oskarssona (9, 21), da bi u drugom poluvremenu David (67-11m, 75-11m) s dva pogotka iz kaznenih udaraca poravnao na konačnih 2-2.

Japan je kao gost u Glasgowu svladao Škotsku 1-0 pogotkom Ita (84), dok su dvije afričke reprezentacije koje će igrati na SP, Obala Bjelokosti i Senegal, upisale pobjede na neutralnom terenu, Bjelokošćani su u Londonu s čak 4-0 svladali još jednog sudionika SP Južnu Koreju golovima Guessanda (35), Adingra (45+1), Goda (62) i Singa (90+3), dok su Senegalci u Parizu sa 2-0 pobijedili Peru, a strijelci su bili Jackson (41) i Sarr (54).

Naši susjedi Mađari i Slovenci neće na SP, a u subotu su u Budimpešti odigrali međusobni dvoboj u kojem su sa 1-0 uspješniji bili Mađari golom Schoena (79).
Ključne riječi
Belgija SAD SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!