Hrvatski apsurd: Nedostaje jedan papir i zato gubimo prvenstvo?!

Svjetsko reli prvenstvo trebalo se iduće godine održati u Hrvatskoj, najvjerojatnije potkraj rujna. No, to je sada i više nego upitno jer detaljno razrađenom i po više studija iznimno profitabilnom projektu ispriječila se hrvatska dobro poznata boljka koju možemo svesti pod izraz “fali jedan papir”. Taj je papir u ovom slučaju državno jamstvo od milijun eura kojim bi Hrvatska dokazala da stoji iza projekta – na kojem već neko vrijeme rade Hrvatski auto i karting savez, Autoklub D.T. i Cro Dakar Team – i da će do tog iznosa financijski uskočiti zapne li sa sponzorima. Sudeći prema dosadašnjem interesu hotelijera, energetskih kompanija i gradova na čijim bi se područjima reli održao – a bilo bi to većinom u Istri – ne bi ni trebalo zapeti sa sponzorima. Stoga Hrvatska tih milijun eura najvjerojatnije nikada ne bi trebala nigdje uplatiti ili bi platila tek manji dio.

Sponzori već pokrili 70 posto

Mnogi gradovi, turističke zajednice i tvrtke već su izrazile želju da ulože u Svjetsko reli prvenstvo u Hrvatskoj, no s njima se ugovor ne može potpisati dok potpis ne “sjedne” na državno jamstvo. Jednako tako, reli prvenstvo nećemo dobiti bez tog dokumenta priloženog s ostalom dokumentacijom za kandidaturu. Država mora stajati iza relija na svom području, jer se kroz taj reli itekako reklamira sama zemlja i njezina bogatstva, jača se turistička ponuda zemlje domaćina. To je pravilo postavio organizator Svjetskog reli prvenstva, Svjetski automobilistički savez (FIA), ali ono nije neuobičajeno ni u drugim sportovima, kad se organiziraju događanja na toj razini. Svjetsko prvenstvo u reliju najveći je sportski događaj koji Hrvatska uopće može dobiti. Neshvatljiva je stoga šutnja iz vrha države kojom se pušta da isteknu svi rokovi za kandidaturu Hrvatske. Državno jamstvo nije potpisano, organizatorima nitko već mjesecima ne odgovara na pozive.

– Prema našim saznanjima, taj dokument stoji u uredu predsjednika Vlade. Zašto, to ne znamo. Središnji ured za sport u vrlo je kratkom roku obavio sve što treba, ali potom je sve stalo. Da smo taj dokument predali u kolovozu 2017. godine, ove godine imali bismo reli. Zainteresirani su brojni sponzori i trenutačno imamo osigurano 70 posto novca. Studije su pokazale da je minimalna dobit za državu samo od PDV-a pet milijuna eura godišnje – rekao je Daniel Šaškin, poznati reli vozač koji već pet godina pokušava u Hrvatsku dovesti taj jaki projekt, pojašnjavajući da je načelno sve bilo dogovoreno, i da su prošle godine u ured premijera i predsjednika Sabora doveli i predstavnike FIA-e, a vladajući su im jasno rekli da Hrvatska želi taj projekt. Nekoliko mjeseci kasnije – Hrvatska kasni s predajom dokumentacije, probili smo već dva roka, a Čile želi “naš” termin. Kao što nam je lani termin uzela Turska, koja je u dva tjedna riješila svu potrebnu dokumentaciju. Tako bi se i sada lako moglo dogoditi da organizaciju relija dobije onaj tko prvi preda potpunu dokumentaciju. Krajnji je rok u lipnju. Apsurd je tim veći zna li se da dodatna ulaganja nisu potrebna jer bi se koristila postojeća infrastruktura. Dakle, ne trebamo ništa graditi da bi Svjetsko reli prvenstvo došlo u Hrvatsku.

Čeka se državno jamstvo

U naporima da FIA ne odustane od Hrvatske, Danielu Šaškinu se svim snagama pridružio još jedan poznati hrvatski reli vozač, Juraj Šebalj.

– Država bi zapravo trebala biti ta koja će nas, vozače i organizatore, gurati u takav projekt, jer će se on zvati WRC Croatia. Ali, ne. Mi smo napravili sve i sad kad smo pokucali na vrata Svjetskog prvenstva, što je veliki korak, još uvijek nemamo jamstvo države. To je administrativni fliper – ide od jednog do drugog stola i onda na kraju nestane – rekao je Juraj Šebalj. Više je ozbiljnih studija pokazalo da bi se tih milijun eura višestruko vratilo u hrvatski državni proračun, i to ne samo putem PDV-a. Zašto to vide svi, osim onoga tko u ladici drži nepotpisano državno jamstvo?