U Italiji oboljela još tri suigrača hrvatskog reprezentativca

Nažalost, iz sata u sat bilježimo nove slučajeve zaraze koronavirusom u svijetu sporta.

Samo dan nakon što je Fiorentina potvrdila da je virusom zaražen srpski napadač Dušan Vlahović, klub iz Firence je naveo da su oboljela još trojica članova: igrači Patrick Cutrone i German Pezzella, te fizioterapeut Stefano Dainelli.

U objavi na Twitteru je navedeno da su svi dobrog zdravstvenog stanja i da se nalaze u svojim domovima.

Podsjetimo, za Fiorentinu nastupa i hrvatski reprezentativac Milan Badelj, ali srećom nema informacija koje bi ukazivale na to da je ugroženog zdravstvenog stanja.

COVID-19: MORE POSITIVE TESTS

ACF Fiorentina announces that footballers Patrick Cutrone and German Pezzella and physiotherapist Stefano Dainelli also underwent tests, as they were showing some symptoms. All 3 resulted positive and are in good health at their homes in Florence. pic.twitter.com/V1Ru70irMK