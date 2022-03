VIDEO Veličanstveni maestro Modrić! Zabio i asistirao u pet minuta

Nogometaši Reala svladali su u 27. kolu Primere u Madridu Real Sociedad s 4-1, a gol i asist je polučio Luka Modrić. Real Madrid je ugostio Real Sociedad u prvenstvenoj utakmici Primere, a od početka je sve krenulo dobro za goste, no ubrzo se sve promijenilo kada je na scenu stupio hrvatski kapetan.

U devetoj minuti je Oyarzabal zabio iz penala za vodstvo gostiju, ali to je samo otvorilo igru domaćina. No, unatoč pokušajima, Alabinom slobodnjaku, pokušaju Casemira nakon sjajne suradnje s Modrićem, Madriđani su stigli do izjednačenja tek u 40. minuti susreta. Camavinga je zabio za 1:1, a asistirao je naš - Luka Modrić.

Samo minutu kasnije i Benzema trese mrežu, ali sudac kaže - ofsajd.

No u 43. nije bilo niti zaleđa niti bilo kakve druge šanse da se zaustavi prodor veličanstvenog Luke Modrića. Iz skraćenog kornera je primio loptu, a potom je prebacio s desne na lijevu nogu i zabio za 2:1 i preokret domaćina već u prvom dijelu.

U drugom dijelu su Benzema (76) i Asensio (79) potvrdili pobjedu Reala, a Modrić je u 82. minuti ispraćen ovacijama s terena.

Real vodi s 63 boda i povećao je svoju prednost ispred Seville, koja ima 55 bodova.