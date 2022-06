NBA finale: Curryjev prekinut niz trica plaši Celticse...

Od 3 sata ujutro po hrvatskom vremenu po šesti puta će se sastati Golden State Warriorsi i Boston Celticsi u velikom NBA finalu. U seriji trenutno vode Warriorsi 3-2, stoga večerašnja utakmica može biti posljednja.

Američki mediji bave se posljednjih dana raznim statistikama u najavi ovoga, ali i prijašnjih dvoboja finalne serije. Pa je tako CBS Sports objavio jedan zanimljiv podatak vezan uz jedan dugi niz razigravača Golden Statea Stephena Curryja koji je prekinut u prošloj utakmici.

Naime, Curry je u prve četiri utakmice zajedno pogodio 25 trica, dok u posljednjoj, petoj utakmici nije zabio niti jednu (šut za tri 0/9). Ne brine to zvijezdu momčadi iz San Francisca jer je njegova ekipa došla do pobjede. Takvo razmišljanje dijeli i trener Warriorsa i proslavljeni igrač Bullsa Steve Kerr.

- Celticsi su odlična obrambena ekipa. Stavili su veći pritisak na njega nakon "pick-and-rolla" pa nije mogao doći do otvorenih šuteva. Čak i za najboljeg šutera na svijetu dogodi se ovakva utakmica. Srećom, one se ne događaju često. Volim što Steph jako dobro odgovori u utakmicama nakon one lošije - naglasio je Kerr.

A upravo to je Amerikancima bilo zanimljivo jer su izvukli podatak da je Curry ovom utakmicom prekinuo niz od 233 NBA utakmice u kojima je zabio barem jednu tricu. Gledajući samo doigravanje, ubacio je barem jednu tricu u svakoj od ukupno 132 odigrane utakmice u karijeri.

Posljednji puta kada nije zabio nijednu tricu bilo je u utakmici regularne sezone 4. studenog 2016. godine protiv Lakersa (šut za tri 0/10). U prvoj sljedećoj utakmici, tri dana kasnije, protiv Pelicansa ubacio je 13 trica i postavio tadašnji rekord s najviše zabijenih trica u jednoj NBA utakmici.

No i da se povijest ponovi i Curry ostvari fantastičnu šutersku večer, Warriorsima za veliko slavlje treba pobjeda. S druge strane parketa, Celticsi će igrajući na sve ili ništa pokušati obraniti prednost domaćeg terena i seriju odvesti do odlučujuće - sedme utakmice.