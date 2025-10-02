Naši Portali
Ilija Lončarević za VL:

'Nažalost, Rijeka jednostavno igra loše. Nije stvorila ozbiljnu priliku i previše ovisi o jednom igraču'

Autor
Damir Mrvec
02.10.2025.
u 21:42

Tek su dvaput šutirali prema vratima Noaha, to je premalo. Rijeka pod hitno mora nešto napraviti jer kako igraju imaj jako puno slabosti – rekao je Lončarević

Ilija Lončarević, najpoznatiji trenerski brk u Hrvata, već dugo vremena ne sjedi na klupi nekog kluba, ali nogomet naravno prati. Četvrtak je bio rezervirana za dvije utakmice, prvo Noah – Rijeka, a potom Maccabi – Dinamo.

Kako izgleda igranje u Europi Ilija jako dobro zna. Bio je u nekoliko navrata trener Dinama. Tako je u sezoni 2001/2002 s Dinamo prošao pretkolo Kupa UEFA-a da bi u prvom kolu ispao od Makabija, večerašnjeg suparnika Dinama. Sjedio je Ilija i na klupi Dinama u Ligi prvaka 1999. godine kad su bili drugi u skupini

Ključne riječi
Konferencijska liga Rijeka Ilija Lončarević

