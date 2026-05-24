Tottenham se nakon turbulentne sezone spasio od ispadanja, West Ham seli u drugu ligu

Odigrano je posljednje, 38. kolo Premiershipa nakon kojega znamo tko ispada u niži rang. Tottenham se spasio nakon što je u posljednjem kolu s 1:0 svladao Everton na svom terenu. Gol je zabio Palhinha u 42. minuti.
West Hamu tako ništa ne znači pobjeda 3:0 nad Leedsom pa će čekićari iduće sezone igrati u Championshipu. Otprije se znalo da u drugu ligu sele Burnley i Wolverhampton, dok ulaze Coventry, Ipswich i Jakirovićev Hull City.
Prvak je Arsenal, a s njim u Ligu prvaka idu Manchester City, Manchester United, Aston Villa i Liverpool. Bournemouth i Sunderland će se natjecati u Europskoj, a Brighton u Konferencijskoj ligi.
Premiership, 38. kolo:
Brighton - Manchester United 0:3
Burnley - Wolves 1:1
Crystal Palace - Arsenal 1:2
Fulham - Newcastle 2:0
Liverpool - Brentford 1:1
Manchester City - Aston Villa 1:2
Nottingham Forest - Bournemouth 1:1
Sunderland - Chelsea 2:1
Tottenham - Everton 1:0
West Ham - Leeds 3:0