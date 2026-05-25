Analitičari složni oko Modrićeve budućnosti: 'Odbio je veliki novac, a vidite što mu se dogodilo'

Posljednje kolo Serie A donijelo je nevjerojatan rasplet borbe za Ligu prvaka u kojoj su bez elitnog natjecanja ostali velikani Milan i Juventus, a plasirali se Como i Roma, dok Serie A napušta Cremonese, uz Veronu i Pisu.

Milan je ostao bez lige na nevjerojatan način, jer je poražen od Cagliarija na San Siru prvi put nakon 29 godina. Cagliariju ta pobjeda rezultatski nije ništa značila osim prestiža, a ona je mogla biti i izraženija od konačnih 2-1, da Mike Maignan nije čudesno obranio svoju mrežu u nekoliko situacija "jedan na jedan".

Luka Modrić prvi put je zaigrao nakon operacije jagodične kosti, a u igru je ušao u 62. minuti. Milan je u 2. minuti imao Ligu prvaka kad je Saelemaekers donio prednost domaćoj momčadi. No, gosti su u 20. minuti izjednačili preko Borrellija, a Jesus Rodriguez je u 57. minuti donio pobjedu Cagliariju.

A pitate li stručnjake za talijansku ligu s CBS-a, vrlo je teško očekivati da će Modrić i iduće sezone igrati u Milanu.

- Nema šanse da će Modrić ostati u Milanu. Nisu izborili Ligu prvaka, ne vidim da je moguće da će igrati Europsku ligu iduće sezone. Usput, on je bio vrhunski profesionalac. Čak je i jučer igrao, unatoč maski koju nosi. Pokazao je mlađim igračima želju i borbenost - rekao je analitičar Marco Messina te dodao:

- Kako će ostati u Milanu još jednu sezonu? Volio bih ga vidjeti u Realu opet, tamo se vraća Mourinho koji ga je bio i doveo.

Zatim se uključio Tony Meola:

- Imao je romatinčarski pogled, mogao je otići nekamo i zaraditi veći novac. Bio je navijač Milana kao mlad, vidio je ovo kao osobni cilj i želio dovesti klub u Ligu prvaka. On radi sjajne stvari s loptom, ali suigrači nisu na toj razini. I s 40 godina je bio jedan od tri najbolja igrača kluba.