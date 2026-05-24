Lionel Messi i službeno postao milijarder, odlazak u SAD pokazao se kao pun pogodak

Lionel Messi više nije samo jedan od najvećih nogometaša svih vremena, nego je i službeno milijarder. Prema analizi Bloomberga, 38-godišnji Argentinac od 2007. godine zaradio je više od 650 milijuna eura kroz plaće i bonuse, a kada se uračunaju ulaganja, tržišna vrijednost imovine te brojni sponzorski ugovori, njegovo bogatstvo premašilo je milijardu eura.

Kapetan Inter Miamija tako se pridružio svom dugogodišnjem rivalu Cristianu Ronaldu, koji je to bogatstvo dosegnuo nakon prelaska u saudijski Al Nassr 2023. godine. Mnogi su očekivali da će Messi krenuti Ronaldovim putem i prihvatiti ponudu iz Saudijske Arabije, no Argentinac je odbio ugovor vrijedan oko 370 milijuna eura godišnje za nastup u saudijskoj ligi.

"Novac mi nikada nije bio najvažniji. Da je bilo samo do novca, otišao bih u Saudijsku Arabiju ili negdje drugdje", rekao je svojedobno Messi.

Njegov odlazak u američki MLS pokazao se kao iznimno uspješan poslovni potez. Vlasnik Inter Miamija Jorge Mas otkrio je kako Messi godišnje od kluba zarađuje između 65 i 74 milijuna eura, no ugovor uključuje i vlasničke opcije te podjelu prihoda od Apple TV prava. Vrijednost Inter Miamija u međuvremenu je narasla na oko 1,35 milijardi eura, čime je klub postao najvrjedniji nogometni kolektiv u SAD-u i 16. najvrjedniji na svijetu.