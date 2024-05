Navijači Rijeke su zabrinuti zbog anemične predstave, Sopić mora dati infuziju

MOGLO JE BITI NEUGODNO

Hajdukovom se treneru unio u lice, izgledalo je kao da će se potući: 'Reći ću samo jednu stvar...'

- Te se stvari događaju na utakmica, on se naljutio, jer su dvojica igrača ostala ležati na terenu, ali to je procjena suca hoće li prekinuti utakmicu. To se, rekoh, događa na utakmicama, kasnije smo normalno popričali - rekao je pak trener Hajduka