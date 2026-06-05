Nastup Irana na Svjetskom prvenstvu i dalje pod upitnikom: Još nisu dobili vize

Igrači iranske reprezentacije, koji još uvijek čekaju američke vize za Svjetsko nogometno prvenstvo, predali su svoje putovnice u američkom veleposlanstvu u Turskoj, objavio je u petak čelnik Iranskog nogometnog saveza.

Svjetsko prvenstvo se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, međutim, Sjedinjene Američke Države, gdje bi Iran trebao odigrati tri utakmice u skupini, još nisu izdale nikakve vize.

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"U četvrtak sam razgovarao s FIFA-om o američkim vizama. Zamoljeni smo da sve putovnice predamo američkom veleposlanstvu u Ankari", Turskoj, gdje se iranska reprezentacija trenutno nalazi, rekao je Mehdi Taj."Sve putovnice su predane", potvrdio je predsjednik Iranskog nogometnog saveza, dodajući da čeka "da vidi što će se dogoditi u petak ili najkasnije u subotu".

Iranska reprezentacija trebala bi u subotu letjeti iz Turske u Španjolsku prije nego što krene u svoj trening kamp u Meksiku. Za ove letove potrebne su putovnice.

„Mislim da će sve američke vize biti izdane i da neće biti daljnjih problema“, rekao je Mehdi Taj.

Meksiko je ovog tjedna odobrio vize Irancima.

Team Melli, kako se zove nacionalna reprezentacija na farsiju, trebala bi odigrati svoju prvu utakmicu protiv Novog Zelanda 15. lipnja u Los Angelesu.

Zatim će se u skupini G suočiti s Belgijom 21. lipnja također u Los Angelesu i Egiptom 27. lipnja u Seattleu.