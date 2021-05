Nakon Bože Starčevića, olimpijsku normu izborio je i Ivan Huklek

Sofija je u subotu bio vrlo sretan grad za Hrvate s olimpijskim ambicijama u borilačkim sportovima. Nakon što je olimpijsku normu izborio tekvondaš Ivan Šapića (preko 80 kg), vize za nastup na Olimpijskim igrama domogao se i Ivan Huklek (87 kg), član Hrvačkog kluba Sesvete.

A Ivan je to učinio na maestralan način. Nakon što mu u prvom kolu na strunjaču nije izašao Poljak Kulynycza, jer je bio pozitivan na COVID-19, Huklek je u osmini finala pobijedio Talijana Minguzzia i to tehničkim tušem (14:5). To isto učinio je i s četvrtfinalnim suparnikom Novakom (9:0), ali za manje od tri minute da bi u polufinalu pobijedio Šveđanina Berga (4:1), protivnika od kojeg je na mlađeuzrasnim natjecanjima gubio.

Tom pobjedom Huklek je ušao u nedjeljni finale no primarni cilj bio je ostvaren jer su olimpijsku vizu osigurala dvojica finalista. Uz Ivana u Sofiji su bili i trener mentor Igor Petrenka te treneri reprezentacije Anton Đok i Nikola Starčević koji nam je ispričao:

- Doći do ove norme bilo je jako teško jer ovo su bile svjetske kvalifikacije na koje su došli svi oni koji nisu prošli na kontinentalnim kvalifikacijama pa je tu bilo i hrvača iz Sjeverne i Južne Amerike, Azije i Afrike. A na koncu se dogodilo da su svi kvalificirani s ovog turnira Europljani, a mi smo ponosni što ćemo u Tokiju, u hrvanju grčko-rimskim stilom, imati dva olimpijca a toliko će ih imati i jedan Azerbajdžan koji u hrvanje godišnje ulaže i po nekoliko desetaka milijuna eura.

Nikola je pohvali i kolegu Đoka etiketiravši ga kao jako dobrog psihologa što je dokazao i prigodom nastupa Bože Starčevića na predolimpijskom turniru što je također završilo uspjehom.