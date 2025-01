Nakon blamaže s Olmom odlazi predsjednik Laporta? Oporba je bijesna, traže hitnu ostavku

EKSKLUZIVNO ZA VEČERNJI LIST

Ivan Leko otvorio dušu u velikoj ispovijesti: Nekim ljudima nije odgovaralo da uvedem red u Hajduk!

Ništa me više nije boljelo nego tih jedanaest mjeseci. Bilo je lijepih stvari, no nigdje nisam imao više boli. Svjesno sam donio tu odluku i znao sam gdje dolazim. Što su mi više govorili da sam lud što se vraćam, više sam grizao. Bio sam milijun posto siguran da ću svojim znanjem i karakterom pomoći da se ta priča digne. Nažalost, jako sam brzo vidio da to neće biti lako - kaže nam Leko