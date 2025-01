Što će biti s Danijem Olmom? Oglasila se njemu bliska osoba, a jedno je sigurno...

Nogometni klub Barcelona će putem državnog tijela zaduženog za regulaciju sporta u Španjolskoj zatražiti dopuštenje da Dani Olmo i Pau Victor nastave igrati za katalonski klub, nakon što im je poništena registracija, rekao je u subotu Barcelonin glasnogovornik.

"Uložit ćemo žalbu Višem savjetu za sport (CSD)", rekao je glasnogovornik Xavier Serrano u telefonskom razgovoru za Hinu.

CSD je dio španjolskog ministarstva sporta te ima sud nadležan za sporove iz domene sporta.

Ranije tijekom dana su iz vodstva La Lige priopćili da 26-godišnji ofenzivni igrač Olmo i 23-godišnji napadač Victor do kraja sezone ne mogu nastupati za Barcelonu, jer im je prije tri dana istekla registracija.

"Predsjednik (Joan Laporta) je razgovarao o tome s njima dvojicom", izjavio je glasnogovornik ne otkrivši sadržaj razgovora.

Barcelona je ljetos dovela Olma iz njemačkog RB Leipziga, a Victora iz susjedne Girone, ali La Liga ih je registrirala samo do 1. siječnja. Tada je izvijestila Barcelonu da će im registraciju produžiti jedino ako klub poveća prihode kako bi bili ujednačeni s rashodima, među kojima su izdaci za plaće nogometaša.

Pravilnik o uravnoteženom poslovanju, tzv. "financijskom fair-playu", postoji kako klubovi uslijed velikih dugova ili pretjerane potrošnje ne bi došli u situaciju mogućeg bankrota.

Barcelona je pregovarala sa stranim investitorima o prodaji VIP mjesta na obnovljenom stadionu Camp Nou, ali je La Liga izvijestila 31. prosinca da nije primila dokumentaciju o novim prihodima kluba pa je idući dan izbrisala iz registra Olma i Victora.

Barcelona je zatim zatražila od Španjolskog nogometnog saveza novu registraciju jer do 1. veljače traje zimski prijelazni rok, a do tada bi ona poslala La Ligi svu dokumentaciju. No, prema pravilniku Španjolskog nogometnog saveza isti igrač ne može biti dva puta registriran za isti klub u jednoj sezoni osim u "slučaju više sile".

U subotu se sastalo povjerenstvo La Lige i Španjolskog nogometnog saveza i ustvrdilo da nije riječ o višoj sili. Olmo i Victor stoga ne mogu igrati za Barcelonu do kraja sezone, bez obzira što imaju ugovore s klubom do ljeta 2030. i ljeta 2029.

Osoba bliska Olmu rekla je u subotu da ne zna što će biti sada, jer Barcelona "ima još opcija" za riješiti situaciju. Olmo, koji je ljetos s reprezentacijom Španjolske osvojio Europsko prvenstvo, za Barcelonu je upisao 15 nastupa uz šest golova i jednu asistenciju.

Katalonac je počeo karijeru u omladinskoj školi Barcelone, a onda je šest godina proveo u zagrebačkom Dinamu od kuda je u siječnju 2020. otišao u Leipzig. Ljetos je nakon povratka u Barcelonu izjavio da mu se "ispunio san".