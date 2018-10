Nakon 20 sezona Mladost u Ligi prvaka – i opet Vojvodina

Odbojkaši Mladosti prije dvadeset godina igrali su na završnom turniru Lige prvaka u Novom Sadu. U polufinalu je generacija Marića, Laninovića, Antunovića i drugih izgubila od španjolske Almerije s 2:3.

– Bila je to posljednja sezona kada se igralo po starim odbojkaškim pravilima. U sljedećoj sezoni, 1998./99., prvi se put igralo po novim pravilima, da set traje do prvi ne dođe do 25 bodova. Nekako se pogodilo da nam je to bio i posljednji put da smo igrali Ligu prvaka – rekao je Darko Antunović, tada igrač, a danas sportski direktor kluba.

Nakon dvadeset sezona Liga prvaka vraća se u Zagreb, u Odbojkaški dom “Bojan Stranić”. U utorak 9. listopada Mladost će ugostiti Vojvodinu.

– Posljednju utakmicu Lige prvaka prije ove odigrali smo 24. veljače 1999. godine. Zanimljivo, suparnik je bila Vojvodina. Bila nam je to jedina pobjeda te sezone, a slavili smo s 3:2 – zaključio je Antunović.

