Konjički klub Satir osnovan je 2003. godine, a djeluje na vinkovačkom Zalužju. Klub u svom vlasništvu ima tridesetak konja sportskih pasmina te aktivno sudjeluje u preponskim i dresurnim disciplinama konjičkog sporta.

Među najuspješnijim članovima posebno se ističe trinaestogodišnja jahačica Tia Lovrić, koja se jahanjem bavi od svoje četvrte godine te je praktički odrasla uz konje i sam klub. Prve značajne uspjehe ostvarila je s ponijem Silver Star, uz kojeg je odrastala i s kojim je 2024. godine osvojila naslov državne prvakinje. Godinu dana kasnije osvojila je i Croatia Cup s konjem Aprodom.

Tia je prošle godine nastupila i na Balkanskom prvenstvu održanom u Konjičkom centru Kovilovo u Beogradu, gdje je sa svojim ponijem Silver Star osvojila zapaženo četvrto mjesto te u Hrvatsku donijela medalju s Balkanijade. Tijekom dosadašnje sportske karijere ostvarila je niz vrijednih rezultata, osvojivši brojna prva i druga mjesta, rozete i priznanja na natjecanjima diljem Hrvatske.

Osim što je uspješna sportašica, Tia je i odlična učenica sedmog razreda. Svakodnevno trenira s četiri konja te sudjeluje u školovanju i ujahivanju mladih konja uz pomoć trenerica Tihane Fiolić Lovrić i Danijele Flaško, kao i uz veliku podršku oca Ante Lovrića, koji je ujedno i predsjednik kluba. Zahvaljujući predanom radu i kvalitetnom stručnom vodstvu, i ostali članovi kluba posljednjih su godina ostvarili zapažene rezultate u konjičkom sportu.

Uz sportske aktivnosti, Konjički klub Satir već više od dva desetljeća provodi programe terapijskog jahanja za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom. Klub surađuje sa Srednjom strukovnom školom Vinkovci, smjer veterinarski tehničar, kao i s Centrom za rehabilitaciju Mala Terezija.

Tia Lovrić i Konjički klub Satir: Spoj talenta, predanosti i ljubavi prema konjima

Iz kluba ovih dana s ponosom ističu kako su ishodili građevinsku i lokacijsku dozvolu za izgradnju Sportsko-edukacijsko-rekreacijskog centra, koji će okupljati djecu, mlade i sportaše te pružati edukaciju iz područja konjaništva, terapijskog jahanja, veterinarske struke i drugih srodnih aktivnosti.