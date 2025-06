Miočić i službeno postao hrvatski državljanin: 'Roditelji bi bili sretni, znam od kuda sam potekao'

Drugi dan ovogodišnjeg Sunset Sports Festivala u Zadru obilježio je iznimno značajan i emotivan trenutak za Hrvatsku i svjetski sport – legendarni MMA borac Stipe Miočić i službeno je postao hrvatski državljanin.

U dvorani do kraja ispunjenoj posjetiteljima festivala te brojnim uglednim sportskim i javnim osobama, ispričao je mnoge zanimljive i dirljive priče iz svoje karijere i života, otkrivajući duboku povezanost s hrvatskim korijenima. Putovnicu mu je potom uručio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, simbolično potvrđujući trajnu vezu vrhunskog sportaša s njegovom domovinom.

Tijekom druženja s publikom, Miočić je otvoreno govorio o svom ponosu na hrvatsko podrijetlo, izazovima i pobjedama u karijeri, te o snažnoj povezanosti s obitelji i domovinom. Prisjetio se kako je oduvijek želio hrvatsko državljanstvo te istaknuo: "Mislim da bi otac bio jako sretan, a znam da je i majka. Znam da sam odavde potekao, uživam u svakom trenutku ovdje u Zadru“.

FOTO Pogledajte emotivni susret Biserke Petrović i Bobana. Pustili su suzu za Dražena

Otvoreno je govorio o teškim trenucima kroz koje je prošao, ali i o ljubavi prema borbi i onome što radi. Njegove iskrene riječi izazvale su snažan odjek kod publike, potvrđujući da je njegova priča nadahnuće mnogima; ne samo kao vrhunskog sportaša, već i kao čovjeka duboko povezanog sa svojim korijenima. Poseban trenutak uslijedio je i kada mu je potpredsjednik produkcije i kreativni direktor CBS Sportsa Pete Radovich uručio dresove hrvatske nogometne reprezentacije za cijelu obitelj.

Prije dolaska Stipe Miočića na Main Stage, održao se niz zanimljivih panela i predavanja posvećenih sportskom brendiranju, medijima i različitim sportovima.

Na panelu The Best Seat in the House otkriveni su izazovi i uspjesi transformacije emisije Golazo CBS-a u jedan od najgledanijih sportskih programa, kako na televiziji, tako i na društvenim mrežama. Panelisti iz CBS-a, Matt Curtis, Peter Schmeichel, Anita Nekka Jones i Pete Radovich, podijelili su s publikom priče koje se kriju iza scene kreativnih rješenja koja su im omogućila da svoj sadržaj približe široj publici. Zanimljiva anegdota koju su otkrili je da je cijeli dogovor za emisiju sklopljen upravo zahvaljujući Peteu Radovichu, i to u Zadru. Prisjetili su se i posebnog trenutka kada je Luka Modrić sam pristupio ekipi CBS-a za intervju, unatoč porazu Real Madrida, što je ujedno dokazalo blizinu i povjerenje koje je CBS izgradio s igračima. Panelisti su se složili kako je uspjeh emisije rezultat otvorenosti prema novim formatima, uključivanja zajednice i poštovanja prema sportašima. Na panelu Combat Zone Kate Scott je s Barbarom Matić, Malikom Scottom i Matejom Filipčićem razgovarala o evoluciji borilačkih sportova i važnosti mentalne snage, discipline i osobnog brendiranja.Najemotivniji trenutak Sunset Esports Festivala bio je oproštaj jednog od najuspješnijih esportaša; Luke Perkovića Perkza.

Na panelu The Performance Loop o tome kako vrhunski stručnjaci strukturiraju razvoj, opterećenje i povratak u sport (RTS) u dinamičnim uvjetima vrhunskog sporta. Sudjelovali su trener prve momčadi SC Braga Joao Alves, stručnjak za nogometnu kondiciju u Švedskom nogometnom savezu Johan Lundberg te izvanredni profesor i prodekan za nastavu i studente na Fakultetu kineziologije, Sveučilište u Splitu Šime Veršić.Stipe Miočić, Blanka Vlašić, Mirela Kardašević, Zlatko Mateša, Oliver Lušić, Mark Bennett, Chris Barnes i Paul Biondich samo se neki od renomiranih imena trećeg dana, a cijeli program kao i sve nadolazeće novosti Sunset Sports Festivala pratite na službenoj stranici festivala te putem FB i IG profila.