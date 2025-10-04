Najveća kalvarija u povijesti Šibenika, isključena im voda, navijači idu u masovnu akciju protiv 'grobara kluba'

Agonija kroz koju prolazi klub sa Šubićevca sada prijeti najgorim scenarijem - HNK Šibenik nakon 93 godine postojanja u ponedjeljak bi u Biogradu protiv Primorca u Trećoj NL Jug mogao odigrati svoju posljednju utakmicu. Klub je opet na ivici stečaja, ali nikad bliže da se preko ruba strmoglavi u amaterizam. Iz kluba su danas priopćili da nema mjesta drami te da gradom kruže neprovjerene informacije. Tvrde da će klub opstati, no s obzirom na ono što su dosad obećavali, a nisu ispunili, malo tko im vjeruje.

- Iako su ovo izazovni trenuci, nema stajanja. Šibenik nikada nije bio taj koji se povlači. Istina je da prolazimo kroz zahtjevne trenutke, ali unatoč svemu nastavljamo djelovati i graditi budućnost. Zahvaljujući predanosti našeg stručnog stožera, trenera i svih zaposlenika, Šibenik ide naprijed i ostat će važan dio sportskog i društvenog života našeg grada. Najveća snaga HNK Šibenik oduvijek su bili njegovi navijači. Vaša vjernost i podrška daju nam dodatni motiv da budemo bolji i ustrajniji. Pozivamo vas da budete uz nas već u ponedjeljak u Biogradu, gdje u 16 sati igramo protiv Primorca. HNK Šibenik je više od nogometnog kluba – to je ponos, tradicija i simbol zajedništva koji traje od 1932. godine. I trajat će još dugo - tvrde šefovi sa Šubićevca.

Nakon što su prošlu sezonu okončali s 20 izgubljenih utakmica i ispadanjem iz prve lige, HNK Šibenik dobio je odbijenicu HNS-a za licence u HNL-u, Prvoj HNL i Drugoj HNL te je životarenje nastavio u 3.HNL-jug, odnosno u četvrtom razredu hrvatskog nogometa. Kao i 2013. godine, kada su izbačeni u tadašnju treću ligu, uzroci sunovrata su golemi dugovi, netransparentno i nesavjesno poslovanje i bahatost odgovornih osoba, što je više puta dovelo u pitanje opstanak kluba.

Kalvarija traje desetljećima

Na Šubićevcu je zbog nepodmirenih obveza ovih dana izgašena voda, vlasnici predvođeni poduzetnikom Željkom Karajicom šute, a on razmišlja o odlasku iz Šibenika koji je doveo do najvećeg kraha u bogatoj klupskoj povijesti. Nekad uvaženi sudionik pokojne Jugolige, koji je zabljesnuo i u samostalnoj Hrvatskoj, izborio povijesni izlazak na euroscenu, odigrao dva finala Hrvatskog Kupa, odgojio i kalio velika trenerska i igračka imena, od Nikice Cukrova, Slavena Bilića, Ante Rukavine, Gorana Tomića, Pere Nadoveze, Krasnodara Rore, Deje Računice, Arijana Ademija, Tomislava Ercega, Dražena Govića, Gordona Schildenfelda i mnogih drugih koji su svoj dom pronašli na Šubićevcu, sada je korak do nestanka, unatoč obećanju Karajice da će unatoč financijskoj kataklizmi održati klub na životu. Dogovoreno je tako i u lipnju na kriznom sastanku gradonačelnika Šibenika Željka Burića s vlasnikom, u namjeri da se izbjegne bankrot te da Šibenik nakon gotovo stoljetne tradicije ostane bez nogometnog kluba.

No taj je klub već odavno neželjeno dijete grada, koji nema financijske mogućnosti da pokriva višemilijunska dugovanja kojima je opterećena i Škola nogometa. Podsjetimo, prije pet godina Grad Šibenik je odlukom gradskog vijeća bez ijednog glasa protiv prodao klub privatnim vlasnicima iz Kolumbije za svega 13,5 tisuća eura te pravo na upravljanje sportskim igralištima na Šubićevcu te u Crnici. Nakon Kolumbijaca vlasništvo je preuzela obitelj Jurić, da bi potom stigao Karajica koji je obećavao velike stvari, povratak u prvu ligu što je i ostvareno, financijsku stabilizaciju, ulaganje u omladinski pogon te na koncu i novi natkriveni stadion u investiciji vrijednoj 50 milijuna eura.

Vrlo brzo počeli su problemi s financijama, igračima i radnoj zajednici su kasnile plaće, klubu je isključena voda i struja, došlo je do štrajka i izbacivanja prvotimaca iz stanova. Karajica je pod pritiskom HNS-a isplatio dugovanja trenerima, ali bio je to samo kratkoročni predah od novih problema. Gradonačelnik Burić iznio je i ideju osnivanja novog kluba.

- Kad imate privatni klub kao što je to HNK Šibenik ne možete utjecati na ovakve stvari. Naš posao je zaštiti nekretnine i to smo i napravili. Možda je i dobro da se ovo dogodilo kako bi se muljatori otkrili i zaustavili. U ugovoru o privatizaciji kluba jasno

je navedeno kada se gubi pravo na koncesiju sportskih objekata kao i ostale stvari poput jamčevine. Mi sada možemo osnovati Nogometni klub Šibenik bez slova H na početku i nastaviti na zdrav način. Grad ne može biti doveden u nikakvu neugodnu poziciju - kazao je Burić u svibnju, ali mjesec dana kasnije objavio je da Karajica ostaje, a stečaj i osnutak novog kluba protiv kojeg su navijači žestoko prosvjedovali, 'zasad nisu opcija'.

No, opcija stečaja se aktualizirala i podignula na noge navijače i simpatizere kluba koji najavljuju masovni dolazak na utakmicu u Biograd. U emotivnom proglasu koji su objavili putem društvenih mreža prozvali su odgovorne u klubu za obmanu, laganje i poništavanje povijesti duge 93 godine, nazivajući ih grobarima šibenskog sporta.

'Lažovi i grobari sporta se rukuju, a ubili su nam klub, povijest i dom'

- Dok se ovih dana osjeća posebna praznina i zabrinutost, dok su oči pune suza gledajući stare slike, dok svaki video gola i navijanja priča svoju priču, dok svaki dres budi posebnu uspomenu i miris prošlosti, nekih teških poraza i nekih lipih momenata, dok kroz našu vječnu temu polako postajemo svjesni da nismo odrastali uz Messija i Ronalda, nego uz Govića i Božića kojima smo sa zapada pisme pivali, da priko tjedna nismo čekali Ligu prvaka, nego Kup i kroz njega sanjali europske snove i Rabuzina u vitrinama Šubićevca, da na ulicu kao dica nismo izlazili u dresu Barcelone, niti Reala, nego u dresu svoga Šibenika, a na leđima ZEC, onaj sa pijace, jer originalni je nosija samo Zec na terenu, da za gol sezone nismo čekali Puškaš nagradu, nego nam je gol sezone onaj Alispahićev, svi dobro znamo koji, sa skoro 40 metara, protiv Dinama, na našem Šubićevcu.

Svaka pobjeda, svaki poraz, svako gostovanje, svaka bura, svako jugo, svaki pljusak na Šubićevcu neobjašnjivi su nekome čija ljubav od prvih dana nije Šibenik i u tome je sva posebnost Šibenika, a i sam smisao sporta.

Dok neki možda imaju alternativu u europskim velikanima i slave pobjede Barcelone, Reala, Milana, Liverpoola i ostalih ili možda slave pobjede i pokazuju emociju prema nekim drugim hrvatskim klubovima, mi ostajemo sami, bez alternative, bez konkretnih informacija o budućnosti nečega što nam je vječna tema i prva ljubav od najranije mladosti. Dok naš klub tone sve dublje i čeka dan da dotakne dno, koji je prema svemu sudeći izuzetno blizu ruku spasa ne nudi apsolutno nitko, niti najveći rivali koji su naročito u zadnjih par godina potpuno izgubili kompas rivalstva i uz veliku dozu mržnje sa zadovoljstvom dočekali ovakve novosti o našem klubu, niti oni koji se nazivaju prijateljima, kao ni oni koji na hrvatski nogomet gledaju kroz prizmu obitelji i na istu se pozivaju, Šibenik se u niti jednom kontekstu ne spominje, dok tone iz dana u dan, iz sata u sat. Dok su trajala rukovanja grobara šibenskog nogometa, a i sporta općenito, dok su se javnosti servirale laži i kroz razne ideje zaobilazila istina, povijest i tradicija stara 93 godine patila je svakim danom sve više.

Kako smo i rekli mi alternativnu nemamo, nama je Šibenik sve, apsolutno sve. Šibenik je naš klub, Šubićevac je naša kuća. Nemojte nam to oduzet.

Najdraži Šibeniče, prva i najveća ljubavi, bez tebe vikendi nisu isti, bez tebe sport ni nogomet za nas više nemaju nikakvog smisla, bez tebe oni ljudi sa zapada više nisu isti, bez tebe smo prazni. Ne bi te za ništa na svitu mijenjali, ono što se po medijima spominje niti izgovoriti na glas ne može nitko sa zapada, neka i ova nevera prođe, i naravno vidimo se Šibeniče u ponediljak u Biogradu u nadi da to nije kraj, jer na taj rastanak nismo spremni. Volimo te! - stoji u objavi navijača kluba na izdisaju

Neslužbeno, razgovara se o opciji da Grad preuzme klub za simboličnu cijenu od 1 eura i pronađe novog kupca koji bi preuzeo dugovanja, no riječ je o pričama koje zasad ostaju u domeni špekulacija.

Ako klub ode u stečaj, u scenariju koji su već prošli i košarkaški i vaterpolski klubovi iz Šibenika te potom osnovali nove udruge, prema pravilima HNS-a novi nogometni klub započeo bi svoj put u Županijskoj ligi, a najmanje tri godine ne bi smio nastupati u profesionalnim ligama. Reakcije Grada zasad nema, dok navijači planiraju žestoku podršku Šibeniku na utakmici s Biogradom.