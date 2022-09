Najskuplji eksponat Dinama: Volio bih ići s reprezentacijom u Katar, koncentriran sam na Dinamo, pa mi igramo LP

Dinamo se vratio u svoj ritam, polako su tijekom ovog tjedna kapali reprezentativci raznih zemalja, vraćali se s tih akcija. Oni koji nisu morali na javljanje svojim izbornicima dobili su od trenera Dinama Ante Čačića četiri dana odmora. I sam Čačić rekao je da je i njemu bio potreban odmor kao i svima, barem mali odmak od stadiona.

Je li vam dobro došlo nekoliko slobodnih dana nakon pobjede nad Lokomotivom, kako ste ih proveli, pitamo Luku Ivanušeca.

– Dobro je došlo, dosta smo žestok ritam imali od početka sezone. No nismo se samo odmarali, dobili smo mi i “domaću zadaću”, doma smo odradili dva treninga. Normalno je to, treba se održavati, ne možeš četiri dana baš ništa ne raditi. Uz to, malo me mučio list u zadnje vrijeme pa sam se i time bavio, dolazio sam svaki dan na terapije u klub – rekao nam je sjajni veznjak Dinama.

Navijao sam u Maksimiru

Bili ste na pretpozivu reprezentacije, kako je bilo gledati Hrvatsku u te dvije utakmice?

– Naravno da sam gledao obje utakmice i igrali smo jako dobro, meni je čak i bilo očekivano da budemo na visokoj razini na kakvoj smo bili. A jasno je da navijam, skačem... Bio sam i u Maksimiru na prvoj utakmici i navijao te na kraju bio sretan s našim izdanjem i pobjedom.

Je li bilo žaljenja što niste s njima?

– Sigurno da bih volio biti u reprezentaciji, na pretpozivu sam pa znam da sam tu negdje, ali znam da moje igre dosad nisu bile na razini na kojoj trebaju biti. Volio bih da sam tamo, ali moram puno bolje želim li biti u reprezentaciji i sad u ovim susretima Lige nacija, a onda i za ono što slijedi.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 14.09.2022., stadion San Siro, Milano - UEFA Liga prvaka, 2. kolo, skupina E, AC Milan - GNK Dinamo. Luka Ivanusec, Alexis Saelemaekers. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Do Katara još ima vremena, vidite li se na Dalićevu popisu za Svjetsko prvenstvo?

– Sad su preda mnom i Dinamom velike utakmice, imamo puno derbija i utakmica Lige prvaka do SP-a i bit će sigurno vremena i prilika za pokazati se i odigrati utakmice na pravoj razini – veli Ivanušec.

Kratki odmor plavi su okončali utakmicom kupa, slavili su s 4:0 u Jarmini. Igrao je i Ivanušec.

Kako je bilo među vašim Zagorcima u Slavoniji, kakvo je bilo treće poluvrijeme?

– Atmosfera je bila super prijateljska, lijepo su nas ugostili, to je mjesto koje navija za Dinamo, puno je tamošnjih ljudi uz nas i htjeli su se slikati s nama, tražili potpise. Nakon utakmice smo s njima otišli na večeru, zabavili se. Za njih je to bio veliki događaj, a i nama je bilo lijepo i drago zbog svega, ali i zato što smo prošli dalje u kupu.

Slijedi vam Slaven Belupo čiju ste mrežu u Koprivnici napunili, a onda slijedi ludi ritam?

– Tamo smo ih uvjerljivo dobili, ali Koprivničani su se nakon toga strašno dignuli, sad je to druga momčad i ne zavaravamo se. Primaju jako malo pogodaka, a nemojmo zaboraviti da su oni i u Koprivnici odmah poveli, tako da i u subotu u Maksimiru moramo biti oprezni.

Bit će pogotovo težak raspored nakon dvije utakmice sa Salzburgom, slijede vam dva gostujuća derbija, u Splitu i Osijeku, potom Milan i za kraj Chelsea.

– Žestoko je, ali to je tako u Dinamu. Uostalom, takav ritam imaju sve velike europske momčadi, a mi želimo pokazati da smo s pravom u tom društvu. Imamo širinu, možemo rotirati momčad, dižemo formu i vjerujem da ćemo i u takvom rasporedu pokazati da imamo kvalitetu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 06.09.2022., stadion u Maksimiru, Zagreb - UEFA Liga prvaka, 1. kolo, skupina E, GNK Dinamo - FC Chelsea. Luka Ivanusec. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Mislimo da su dvije utakmice sa Salzburgom ključ za prolazak skupine, očito tako misle i u klubu s obzirom na to da je odgođena utakmica s Istrom, kako vi razmišljate?

– Da je još i utakmica s Istrom između dviju sa Salzburgom, vrijeme za regeneraciju bilo bi prekratko i logično je da smo tu utakmicu odgodili kako bismo se pripremili za Salzburg, kako bismo bili odmorni i spremni za te europske okršaje s Austrijancima. Na papiru je Salzburg naša najveća šansa, ali s druge strane oni su odlični, disciplinirani, agresivni. Ne smije se zaboraviti da su napravili probleme Chelseaju i Milanu. Znamo da će biti teško i sigurno je da ne smije biti podcjenjivanja.

Luku Ivanušeca gotovo se u svakom prijelaznom roku seli u razne europske klubove. No na sreću navijača Dinama, Ivanušec je i dalje u Dinamu, izuzetno važna karika Čačićeve momčadi u borbi za europske bodove koji bi mogli donijeti novo europsko proljeće, ali i u borbi za naslov prvaka koji i Čačić i svi u Dinamu ističu kao prioritet. No, kao i Ivanušec, ostali su i svi ostali stožeri igrači plavih, nije bilo većih odlazaka iz Maksimirske 128.

Imao sam neke ponude

Ljetni prijelazni rok je završio, kako ga je proživio Ivanušec, je li se nešto događalo, pregovaralo?

– Bilo je nekakvih razgovora, pregovora, bilo je i nekih ponuda za koje nisam bio zainteresiran. No, kad pogledate što se događalo u tom prijelaznom roku, vidi se da je bilo zapravo jako malo transfera u ligama petice, većinom je bila riječ o posudbama i ne iznenađuje me što baš i nije bilo turbulentno i burno.

Kakvi su vaši planovi i želje?

– Ma ja sam koncentriran samo na Dinamo. Pa mi igramo Ligu prvaka, najveće natjecanje u kojem se može igrati i ja sam tu sretan – zaključio je Luka Ivanušec, po Transfermarktu najvredniji igrača Dinama s 12,5 milijuna eura.

U Maksimiru je u svojoj trećoj sezoni, nakon što se 2019. za odštetu od tri milijuna eura iz Lokomotive preselio u Dinamo. Dosad je za Dinamo odigrao 138 utakmica i noseći plavi dres stigao je i do reprezentacije za koju je odigrao 11 utakmica, a s pravom se može nadati da će taj broj povećati, možda već uskoro pozove li ga izbornik Dalić na SP.