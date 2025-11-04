Naši Portali
NE MOŽE HODATI

Najjači čovjek svijeta danas je doslovno prikovan za krevet, teško je gledati sve što mu se događa

04.11.2025.
u 12:14

"Znao sam da će moj stil života imati posljedice, ali nikad nisam mislio da će biti ovako teško. Protekli tjedni bili su mi najteži u životu", izjavio je nedavno.

Ronnie Coleman (61), legendarni američki bodybuilder i osmerostruki pobjednik prestižnog natjecanja Mr. Olympia, prolazi kroz najteže razdoblje svog života. Ikona bodybuildinga, poznata po nadljudskoj snazi i rekordnim težinama koje je dizao tijekom karijere, danas se suočava s nizom ozbiljnih zdravstvenih problema koji su posljedica godina ekstremnih napora i brojnih operacija.

Coleman je posljednjih mjeseci ponovno hospitaliziran zbog sepse odnosno infekcije u krvotoku, bolesti koja može biti smrtonosna ako se ne liječi na vrijeme. Njegova obitelj potvrdila je da se radi o "kompleksnom i ozbiljnom stanju", te da je legendarni sportaš prebačen u specijaliziranu ustanovu gdje se nalazi pod stalnim nadzorom liječnika.

Tijekom liječenja infekcije liječnici su otkrili dodatni zdravstveni problem koji zahtijeva operaciju. Prema pisanju američkih medija, Colemanovo srce trenutačno radi na tek oko 20 posto svojih funkcionalnih kapaciteta, što dodatno pogoršava njegovu situaciju.

Ronnie Coleman već godinama vodi bitku s posljedicama ekstremne karijere. Nakon niza operacija leđa, vrata i kukova njih ukupno više od trinaest ostao je djelomično nepokretan. Danas se kreće uz pomoć kolica ili štaka, a kronične bolove opisuje kao stalnog suputnika.

"Znao sam da će moj stil života imati posljedice, ali nikad nisam mislio da će biti ovako teško. Protekli tjedni bili su mi najteži u životu", izjavio je nedavno.

Iako je prije nekoliko godina govorio kako vjeruje da će ponovno moći hodati samostalno, njegovo se stanje u međuvremenu pogoršalo. Liječnici su oprezni s prognozama, a Coleman se trenutačno fokusira na rehabilitaciju i održavanje osnovnih funkcija organizma.

bodybuilder Ronnie Coleman

