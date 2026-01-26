Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 12
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
REPORTAŽA IZ SJENE NEBODERA

'Kao da smo ostali bez Cibone, bez katedrale, bez Zagrepčanke, eto takva je situacija s našom Bajaderom'

Autor
Srđan Hebar
26.01.2026.
u 06:03

Kao da smo ostali bez Cibone, bez katedrale, bez Zagrepčanke, bez Umjetničkog paviljona, eto takva je to situacija s našom Bajaderom, komentiraju u Cvjetnom naselju

Bajadera u Cvjetnom naselju, nekadašnji simbol metropole, danas je poput sablasti koja se nadvila nad gradom. Vjesnikov neboder, nakon što ga je dotukla plamena stihija, u danima koji slijede čeka rušenje, a čekaju to i susjedi iz kvarta. Teško im je i gledati u tom smjeru, radije skrenu pogled u drugu stranu.

– Valjda nam ne bu opal na glavu – komentiraju djevojke dok izlaze iz tramvaja na Savskoj, na stanici “Vjesnik”. Tko zna kako će se i ta tramvajska stanica ubuduće zvati...

Ključne riječi
Zagreb Rušenje požar Cvjetno naselje Vjesnik

Komentara 2

Pogledaj Sve
HH
Hrvoje Hrk !!
06:49 26.01.2026.

ajd olupine stare ne dripljite , sko vam je tolko do te oronule zgrade stalo pa kaj ju niste otkupili kad se prodavala ili se prijavili za čišćenje ili da budete vi zaštitari i to besplatno ...kak bi svi imali nešto lijepo a ništa ne uložili ,samo se zna pričat i pravit pametan ...godinama zjapila prazna i bila legla štakora ,mogli ste iznajmit cijelu zgradu i lijepo ju održavat i prat stakla i placat joj režije ....

RA
RafaelZDS
07:06 26.01.2026.

Euroco višestrukim donacijama HDZ-u mudro si je osigurao posao na rušenju Vijesnika! Prvotne tvrdnje da je grom zapalio Vijesnik i to na dan kada nije bilo grmljavine sada pokazuju kako je sve od početka bilo namješteno, snimka prolaznika sa mobitela srušila je čitavu priču HDZ-a, naravno rezultate očevida nismo vidjeli, tvrdi se samo da se zapalilo na 15 katu i to slučajno a ne još i na nekoliko katova niže, šuti se o tome da je u trenutku požara u zgradi bilo 15 ljudi i ovi koji su potpalili to su znali, tako da je ovo i pokušaj ubojstva samo takav, ti pališ nešto a znaš da je netko u zgradi i ne obavijestiš ga....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!