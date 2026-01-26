'Kao da smo ostali bez Cibone, bez katedrale, bez Zagrepčanke, eto takva je situacija s našom Bajaderom'

Bajadera u Cvjetnom naselju, nekadašnji simbol metropole, danas je poput sablasti koja se nadvila nad gradom. Vjesnikov neboder, nakon što ga je dotukla plamena stihija, u danima koji slijede čeka rušenje, a čekaju to i susjedi iz kvarta. Teško im je i gledati u tom smjeru, radije skrenu pogled u drugu stranu.
– Valjda nam ne bu opal na glavu – komentiraju djevojke dok izlaze iz tramvaja na Savskoj, na stanici “Vjesnik”. Tko zna kako će se i ta tramvajska stanica ubuduće zvati...
ajd olupine stare ne dripljite , sko vam je tolko do te oronule zgrade stalo pa kaj ju niste otkupili kad se prodavala ili se prijavili za čišćenje ili da budete vi zaštitari i to besplatno ...kak bi svi imali nešto lijepo a ništa ne uložili ,samo se zna pričat i pravit pametan ...godinama zjapila prazna i bila legla štakora ,mogli ste iznajmit cijelu zgradu i lijepo ju održavat i prat stakla i placat joj režije ....