Najbolji igrač Rijeke: Nikako se ne mogu zasititi filma 'Kum', kao ni genijalnosti Luke Modrića

Izvrsni rezultati u kontinuitetu, tri mjeseca nepobjedivosti, pokrenuli su neku novu priču s Rujevice. Na tom su valu Marko Pjaca i Marco Pašalić ušli na popis Zlatka Dalića, dok je Franjo Ivanović dobio pretpoziv. No važno je istaknuti da je Niko Janković jedna je od najvažnijih poluga momčadi Željka Sopića.

Mladi veznjak Sopićeve momčadi ove je sezone opet ostavio snažan dojam. U prilog tome govore i statistički parametri koji kažu da je Niko Janković u spomenutom razdoblju bio najbolje ocijenjeni igrač svoje momčadi, a u ligi je među tri najbolja. Naravno, vrijedi spomenuti da je ovaj Rijekin veznjak najbolji strijelac svoje momčadi sa šest postignutih pogodaka. Niko je, u Sopićevu 4-1-4-1 sustavu, jedan od ključnih faktora, posebice u ofenzivnoj tranziciji. Zahvaljujući svojim fizičkim kapacitetima jako dobro koristi međulinijske prostore i ulazak u dubinu, kako to znaju kazati naši treneri. Možda je i to bio ključ Rijekine nepobjedivosti u tom razdoblju.

Trči 12 kilometara

Malo je u Hrvatskoj ligi igrača koji bez problema istrče oko 12 kilometara, a Niko to redovito čini. I upravo zbog te količine trke i fizičke moći ofenzivni veznjak pretvara se u defenzivnog u paru sa Selahijem. U izostancima Pjace i Pašalića igrao je i lijevo i desno krilo i Rijeka je pobjeđivala. Jasno je, mladi Janković definitivno spada u kategoriju modernih veznih igrača. A u modernom nogometu najvažnija je brza tranzicija lopte i okomita pas igra prema protivničkom golu. Takvi sustavi ne trpe igrače koji usporavaju igru, odigravaju u širinu ili koriste alibi rješenja. Cilj je zapravo što brže doći do protivničkog gola i stvoriti priliku za postizanje pogotka. A to Janković fantastično čini.

U utakmici protiv Slaven Belupa nisu nastupili Janković i Selahi te je Rijeka nakon 13 utakmica doživjela poraz. Ne mora značiti da je izostanak spomenutog dvojca isključivi razlog, no jasno je da su Sopićeve opcije bez njih bitno sužene. Pretposljednja momčad lige u veznom je redu zagospodarila terenom i na kraju očitala lekciju domaćoj Rijeci, čiji se trijumf zapravo očekivao i u tom susretu.

Ono što je zapravo najvažnije jest stalan Jankovićev igrački rast. Od Zrinjskog, u kojem je ostavio snažan trag, pa do Rijeke, u koju ga je povukao Sergej Jakirović, prepoznavši njegov potencijal.

– Ma ta godina u Mostaru je nešto neopisivo. Klub, ljudi, grad sve se spojilo u jednu prekrasnu priču. Ali zbog jedne sam stvari i dandanas pomalo tužan. Kada sam odlazio prošle zime u Rijeku, došli su mi vođe Ultrasa i kazali da se već zna da ću na ljeto dobiti njihovu nagradu koju oni tradicionalno daju najborbenijem igraču. Dok su odlazili, plakao sam, ne zbog nagrade, nego zbog njihovih osjećaja i ljubavi prema meni – kaže Niko.

Trenutačno je Janković jedan od najtraženijih igrača Rijeke. Odavno je u bilježnicama nekih ozbiljnijih nogometnih sredina, a skauti francuskih i talijanskih klubova redoviti su gosti u loži na Rujevici.

– Ma iskreno, uopće ne razmišljam o tome. Trenutačno stežem gležanj i molim Boga da popodnevni trening dobro prođe.

Jasno je zašto se Jankoviću nigdje ne žuri, Sopić vjeruje u njega, a Armada ga obožava!

– Armada je čudo. Prije dva tjedna mi gostujemo na Opus Areni, a oni naprave takvu atmosferu da sam nakon dvije minute mislio da igramo na Rujevici.

U ovoj priči je, naravno, samo pitanje kakvu će cijenu izvisiti predsjednik Damir Mišković kada ultimativna ponuda stigne u klub. Ovog ljeta odbijene su već dvije unosne ponude.

Na kup utakmici protiv Cibalije Niko je ozlijedio gležanj, no bit će spreman za današnji sraz s Rudešom.

– Stisnut ću zube i odigrati makar s jednom nogom, želim pomoći ekipi da ovu polusezonu završimo pobjednički.

Kakve su šanse Rijeke u borbi za naslov?

– Vidite, mi time nismo opterećeni i nema nikakvog pritiska. No ako se ukaže prilika, ima u nama želje i ambicije.

Kako mu je raditi sa Sopićem?

– Ma top, sličnog smo karaktera. Nekad mi se čini da želi pobjedu više od nas igrača i to mi je dodatna inspiracija.

Pogodak iz kornera

Koji vam je pogodak najdraži?

– Odmah mi na pamet pada onaj lani u Mostaru protiv Tobola u Konferencijskoj ligi. Stadion je bio pun, a mi s igračem manje i u 80 minuti je bilo 0:0. Zabio sam izravno iz kornera. Tu večer gorio je Bijeli brijeg, ma gorio je cijeli Mostar.

Kakvim bi učinkom bio zadovoljan do kraja sezone?

– Pa najprije gledam klub. Naši su ciljevi osigurati Europu i finale kupa. Ostalo je sve bonus. Na osobnom planu što više pogodaka i asistencija. Do sada imam devet pogodaka i pet asistencija u svim natjecanjima.

Kako gledate na borbu za naslov prvaka?

– Sve je otvoreno, ova sezona bit će po tom pitanju top tema.

Koju stranu ligu preferira i za koji klub navija?

– Najviše pratim njemačku ligu i svoj Stuttgart jer sam tamo igrao od dvanaeste do petnaeste godine.

Kojeg igrača posebno voli?

– Još uvijek obožavam gledati nogomet našeg Luke Modrića. Da objasnim, film "Kum" gledao sam mali milijun puta, isto tako je s Lukom. Takva razina nogometne izvedbe i genijalnosti nikada vam ne može dosaditi – zaključio je Niko Janković.

