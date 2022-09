Na SP-u ćemo navijati za Hrvatsku, a Dinamo bi bio pri vrhu u svakoj ligi svijeta

Nakon što je poslije razočaravajućeg početka sezone i boravljenja na samom dnu ljestvice otkaz na mjestu trenera hrvatskog prvoligaša Gorice dobio Samir Toplak, iz kluba su gotovo odmah nakon toga objavili da je novi trener Igor Angelovski (46). Mnoge je ta informacija na početku zatekla jer u HNL ne dolaze svaki dan ovako velika trenerska imena.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 30.08.2022., Velika Gorica

Angelovski je uistinu veliko trenersko ime na Balkanu, prvenstveno zbog svega što je napravio kao izbornik reprezentacije Sjeverne Makedonije koju je vodio od 2015. do 2021. godine. On je prvi i jedini trener koji ih je odveo na veliko nogometno natjecanje plasmanom na lanjsko Europsko prvenstvo, a u idućim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo pobijedio je i veliku Njemačku. Naravno da nakon takvih rezultata nije dobio otkaz na mjestu izbornika, nego je sam odstupio s pozicije u želji za traženjem idućeg izazova.

A ovaj izazov u Gorici za njega je prvi klupski nakon čak sedam godina. Budući da je imao obveza u makedonskoj reprezentaciji, Angelovski nije vodio nikakav klub u tom periodu, a posljednja momčad bio je Rabotnički gdje je Angelovski bio prvo sportski direktor, a zatim trener koji je s tom momčadi osvojio naslov prvaka u Makedoniji. Iako ima manje od 100 utakmica iskustva u seniorskom profesionalnom klupskom nogometu, stručnjaka iz Skopja se smatra iskusnim trenerom.

Njegov početak u Gorici nije počeo glatko, porazom 1:0 protiv Varaždina, ali zasad tvrdi da se vrlo dobro osjeća u klubu.

- Vrhunski sam primljen u klubu, počevši od samog predsjednika, gospodina Črnka pa sve do ekipe i ljudi koji brinu o ekipi i mogu samo svima zahvaliti na tome. Nije mi trebalo previše vremena za aklimatizaciju jer dugo vremena dolazim u Zagreb i sličan je mentalitet kao kod nas, tako da se osjećam kao doma.

Zašto baš Gorica, a ne neki drugi klub? Čuli smo da ste imali brojne ponude.

- Naravno da ne bi bilo profesionalno pričati od mene blizu kojih klubova sam bio i kakve su sve ponude postojale. Otvorila se ova situacija s Goricom, s predsjednikom sam se poznavao još od prošle sezone i kad me pozvao na razgovor jako smo se brzo dogovorili za ovaj posao i sada me samo Gorica zanima.

Kako vam je Gorica predstavljena kao klub i koji su ciljevi ispred vas?

- Klub funkcionira odlično, ima viziju i s njom sam upoznat. Svjestan sam da klub živi od prodaje igrača, da igrači brzo dođu u klub i odu iz kluba i taj dio je malo teži za trenera za posložiti. Ali to je naš posao, mi smo tu da to sve uklopimo na najbolji mogući način i da to dođe što brže. Cilj je vratiti Goricu što je prije moguće iz ove opasne zone, dovesti ju što prije u mirne vode da ne moramo brinuti o ostanku jer Gorica to i zaslužuje.

Foto: Frank Hoermann/DPA coach Igor ANGELOVSKI (MKD). Football EM 2020 from 06/11/2021 to 07/11/2021.

Hrvatsku javnost od igrača Gorice najviše zanimaju mladi hrvatski reprezentativci Krizmanić, Pršir, Fruk, Mitrović... Kako su vas se oni dojmili?

- Oni su najveće bogatstvo Gorice. Odgoj mladih i kvalitetnih igrača koje je Gorica radila kroz prošlost moramo nastaviti voditi u pravom smjeru. Veseli me da klub već sad posjeduje taj potencijal, mi ga moramo iskoristiti što prije i što bolje, a vjerujem da će i hrvatska reprezentacija od tih igrača u budućnosti imati koristi.

Slijedi vam okršaj protiv Dinama, a samim time i protiv dva svoja bivša igrača iz Makedonije, Arijanom Ademijem i Stefanom Ristovskim. Čujete li se s njima?

- Jako sam sretan što sam sa svim tim dečkima ostao u odličnim odnosima i nakon što sam prestao biti izbornik. Poseban odnos sam izgradio s Arijanom Ademijem i ono što mi je on rekao o Gorici je stvarno bilo presudno u mojem dolasku. I o ligi i o Gorici je govorio u superlativima. Sama činjenica da je jedan igrač poput Ademija, koji kvalitetom može igrati u svakoj ligi na svijetu, ostao u Dinamu i HNL-u i još je motiviran, jako govori o kvaliteti lige. I dečki poput Ristovskog i Velkovskog su uvijek govorili samo sve najbolje o ligi i uvjetima.

Foto: Marius Becker/DPA 21 June 2021, Netherlands, Amsterdam: Football: European Championship, North Macedonia - Netherlands

Tek ste došli u hrvatsku ligu, ali spomenuli ste da već dugo pratite događanja ovdje. Kako vidite HNL?

- HNL je jedna liga koja je jako dobra, za mene odmah ispod liga petice. Vidite što Dinamo radi, kakve je sve Premierligaše dobio. Po mojem mišljenju bi Dinamo bez problema u bilo kojoj od liga petice bio u vrhu, u to sam siguran. Ostali klubovi se trude dostići tu kvalitetu Dinama, i kad se tako radi onda je normalno da je liga iz godine u godinu sve bolja.

Kakvi su dojmovi u Makedoniji o hrvatskoj ligi i hrvatskom nogometu, priča li se išta među tamošnjim narodom?

- Možda to ljudi ne misle, ali u Makedoniji se jako prati HNL. Još iz vremena bivše države su u Makedoniji ostali ljudi koji su navijači Dinama, Hajduka i Rijeke, i još uvijek ih ima puno. Ne prati se samo HNL kod nas, Makedonci su i veliki navijači hrvatske reprezentacije. Sjećam se da je cijela Makedonija navijala za Hrvatsku punim srcem.

Kako Hrvatsku onda vidite u Kataru na Svjetskom prvenstvu?

- Svi znamo da je to jako teško ponoviti za Hrvatsku, ali kad imaš u svojim redovima igrača kao što je Luka Modrić, sve je moguće. Uz to, Hrvatska je puna igrača koji igraju u najboljim klubovima na svijetu. Siguran sam da će Hrvatska biti na dobroj razini. Žao mi je što Makedonija neće biti na tom prvenstvu, ali je normalno da ćemo, kad Makedonije nema, navijati za Hrvatsku - zaključio je Igor Angelovski.