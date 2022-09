Bivši mladi vratar Chelsea za Večernji: Dinamo je institucija za ove prostore, evo što je najveći izazov

Osam godina proveo je Karlo Žiger u Chelseaju. S 13 godina otišao je iz NK Zagreb kao jedan od najvećih talenata u tom uzrastu. Bilo je to doba kada su se za današnjeg vratara Gorice otimale neke od najprestižnijih omladinskih škola. Ovih dana, kod Žigera je posebna gužva. U njegov rodni Zagreb dolazi njegov bivši klub...

– Bilo je to posebno lijepo razdoblje u mom životu, nezaboravno. Lijep mi je osjećaj. Veselim se utakmici, bit će sigurno zanimljivo. Neka bolji pobijedi – počeo je Žiger.

A za koga ćete navijati?

– Za plave... – nasmijao se Karlo.

Nije nabavio ulaznicu

Osnovna kombinacija Chelseaja također je plava...

– Čuo sam se s nekim dečkima iz omladinske škola Chelseaja, s igračima i trenerima s kojima sam tamo radio praktički cijelo djetinjstvo. Probat ću otići na juniorsku utakmicu Dinama i Chelseaja, pozdraviti svoje londonske prijatelje. Također, možda odem u hotel u kojem će odsjesti prva momčad. Ako uspijem nabaviti ulaznicu, otići ću na utakmicu, ako ne, gledat ću doma. Nisam stigao po ulaznicu, bila je gužva – smije se Žiger.

Prisjetio se Karlo svog razdoblja u Londonu.

– Tamo sam proveo osam godina. U prvu momčad priključio me Frank Lampard koji je za pomoćnike imao moje trenere iz omladinske škole. Oni su mu sugerirali da me priključi. To je trajalo cijelu sezonu, dok nije došao Thomas Tuchel. S njim sam trenirao dva tjedna.

Danas Žiger trenira u sustavu Gorice, naravno, nije za usporedbu s Chelseajem. No možete li nam dočarati kolika je ta razlika u nogometnim principima?

– Teško je povlačiti paralele. Chelsea je bio europski prvak, gotovo svi igrači su reprezentativci...

Je li bilo treme kada se napokon približio svlačionici prve momčadi?

– Nije bilo straha ni treme. Na to te pripremaju kroz cijelu školu. Svima nama bio je jedan san u glavi, a to je dolazak u prvu momčad. Veseliš se svemu. Nisam imao neke posebne razgovore jedan na jedan s Lampardom i Tuchelom. U doba pod Lampardom u prvoj momčadi bili su sve sjajni vratari, Kepa Arrizabalaga, Edouard Mendy i Willy Caballero. Kepa je napravio najveći vratarski transfer u povijesti, Mendy je bio najbolji svjetski vratar lani...

Kakva je bila interakcija s njima na treninzima?

– Ne sjećam se neke posebne anegdote. Bilo mi je to predivno iskustvo. Čak je i Petr Čech dolazio na naše treninge. Tada se, kao tehnički direktor svako jutro iz ureda spuštao i s nama odrađivao treninge. Stalno nam je nešto pokazivao i davao trenerske savjete. Najviše mi je savjetima pomagao Caballero. On je dvostruko stariji od mene, u karijeri je prošao sve i najviše sam radio s njim.

Učili su nas i o financijama

Koje je nenogometne stvari imao priliku naučiti u Chelseajevoj akademiji?

– Učili smo sve, od ponašanja do osnova financija. Svaki tjedan u klub su nam dolazili financijski stručnjaci iz nekih najpoznatijih londonskih financijskih institucija i tvrtki. Poznato je, uostalom, da je London jedan od najvećih financijskih centara svijeta. Učili su nas kako upravljati novcem, kako ulagati, kako paziti da ne bankrotiraš. Posebno se te mlade igrače priprema za taj prijelaz od stipendijskog do profesionalnog ugovora. Priprema ih se kako upravljati velikim financijskim iznosima. Uče nas sve o prehrani, kako se odnositi prema svom tijelu kada nisi u sustavu treninga. Pripremali su nas za odnose s medijima. Takve aktivnosti imali smo dvaput tjedno, a za interakciju s medijima pripremali su nas na BBC-ju. Tamo su nas uvježbavali pred kamerama, na radiju i u tiskanim medijima. Također, u klupskom nogometnom kampu imali smo organiziranu školu. Jer, London je prevelik grad i neki igrači ne bi stigli. Sve je bilo sređeno, do najsitnijeg detalja. Osim savršeno uređenog kluba, pamtit ću i kako sam tih godina doživljavao kolosalnost Londona. Nisam ga baš ni stigao upoznati. Najčešće bih lutao gradom kada bih imao slobodno vrijeme ili kada bi mi u goste došli prijatelji ili članovi obitelji.

Kako o Chelseaju razmišlja u usporedbi s ostalim svjetskim velikanima?

– Premiership je kao Superliga, posebice ako uzmete u obzir koliko se tu novca vrti. S razlogom je to najbolja liga na svijetu, a Chelsea jedan od najvećih klubova. U to nema sumnje.

Koliko vam je bilo teško ili žao otići iz takvog sustava?

– Nije mi bilo nešto posebno traumatično. Znao sam da moram odabrati svoj put na kojem ću se razvijati u vratarskom smislu. Na meni je da treniram maksimalno i da se pokušam nametnuti. Idem korak po korak. Možda napravim krug i vratim se u Chelsea, daj Bože. Na meni je sve.

Kako vam izgleda Dinamo?

– Dinamo je institucija za ove prostore, dominantan u odnosu na konkurenciju u ligi. Protiv Chelseaja će im biti teško, jer Londončani imaju po dva vrhunska igrača na svakoj poziciji. Ne treba o tome posebno pričati – zaključio je Žiger.

