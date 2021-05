Na ponos Hrvatske: Babo 'srušio' Dražena pa izjavama oduševio Amerikance

Bila je to noć u kojoj je jedan Hrvat impresionirao cijelu NBA ligu. U odsutnosti dvaju startnih bekova Utah Jazza, Conleyja i Mitchella, Bojan Bogdanović “svirao je najljepši džez” ostvarivši rekord sedmogodišnje mu NBA karijere.

U pobjedi nad Denverom (127:120) Bojan je zabio 48 koševa, i to tako da je trice šutirao 8-11, a dvice 8-12, što je impresivnih 70 posto šuterske uspješnosti iz igre (16-23). Osim toga, imao je i po dvije asistencije i osvojene lopte te osam skokova nakon kojih je često sam vukao kontru i zabijao.

I tako su navijači Ute dobili odgovor na pitanje koje ih muči još od prošlog ljeta, a to je “što bi bilo da smo u doigravanju imali Bojana?” A on je propustio cijeli balon u Orlandu, pa tako i doigravanje u kojem su “džezisti” ispali upravo od Denvera, i to nakon vodstva u seriji od 3-1. A poklonici “džezista” dobili su i novog rekordera kluba, jer Bojan je prvi igrač u povijesti kluba koji je zabio 45 ili više koševa uz osam trica, što nije pošlo za rukom ni klupskim legendama Johnu Stocktonu, Jeffu Hornaceku, Peteu Maravichu...

Sve akcije crtali za njega

Otkako na parketu nema startnog razigravača (i potrošača lopti) Mikea Conleya, Bojan ima prosjek od 25,8 koševa.

– Mi pokušavamo iznaći način kako igrati bez Donovana i Mikea, pokušavamo više trčati i stoga je dobro da sam vratio svoje samopouzdanje da bismo bili spremni za doigravanje – kazao je Hrvat nakon utakmice i dodao:

– Svaki put kada bih ispucao loptu imao sam osjećaj da će ući. Treneri su crtali akcije za mene, a suigrači su me tražili cijelu utakmicu. Bila je to velika noć i velika pobjeda za nas.

A što je o Bojanovoj predstavi karijere kazao njegov trener Quin Snyder?

– Ono što se ne vidi u statistici jest to kako je Bojan dobro čitao situacije. Zabijao je iz različitih situacija, iz tranzicije, iz driblinga, koristeći blokove, a kada su ga u završnici počeli zatvarati, nekoliko puta pronašao je našeg centra Rudyja Goberta, što govori puno o nekome tko ima takvu šutersku noć. Bio je agresivan i trenutačno je mentalno u odličnoj situaciji.

A koliko je to važno, kazao je i sam Bojan:

– Samopouzdanje je ključno za svakog igrača ove lige.

Za predstavu karijere Bojan je zaslužio i ovacije domaće publike, ali i suigrača koji su ga tijekom intervjua polijevali vodom kako bi ga, onako šuterski vrućeg, “ohladili”.

– Ovo je najveći trenutak moje karijere.

Na pitanje kako se vratio iz nekih kriznih situacija, Bojan je odgovorio:

– Imam sjajne suigrače, a i treneri me potiču. Imao sam problema na početku sezone, no to sada nije bitno jer smo trenutačno najbolja momčad lige. Na pitanje što je to što je u obrani Nuggetsa nastojao eksploatirati, odgovorio je:

– Htio sam biti ja, znao sam da će postavljeni napadi ići na mene i zato sam htio biti ekstraagresivan. Nakon ona 44 koša za Netse, nisam vjerovao da ću imati priliku postaviti novi osobni rekord. Hvala vam, ljudi, što ste omogućili da ovo bude posebna noć za mene.

Samo trojica s 50 koševa

Priznanje na čudesnoj predstavi nakon utakmice odao mu je i suparnik na terenu, centar Nuggetsa Nikola Jokić.

– Bogdanović je uistinu odigrao super. Nismo imali rješenje za njega. Dečko igra na vrhunskoj razini, posebno otkako su im se ozlijedili Conley i Mitchell. To nije nikakvo iznenađenje jer on već dosta dugo igra tako. Ne bi bio toliko dugo ovdje i imao tako važnu ulogu u NBA-u da nije ekstraklasa.

Bojan je oduševljavao i TV komentatore, od kojih je jedan kazao: “Ovo je primjer samouvjerenog NBA igrača.” A Bogie, kako ga zovu na NBA parketima, to doista i jest. A s ovim je postao i hrvatski rekorder po broju koševa u jednoj NBA utakmici.

Ubacivši 44 koša Sixersima, u ožujku 2016., Bojan je taj rekord dosad dijelio s Draženom Petrovićem (44 koša Houstonu, u siječnju 1993.), a sada je on postigao rekord čije rušenje možda nećemo dugo čekati bude li Bojan ovako vruć. No budemo li čekali nekog drugog, možda se i načekamo, možda čak i onoliko dugo koliko se čekalo da netko dostigne i prestigne Dražena.Inače, samo su tri Europljanina dosad zabila 50 ili više koševa, a to su Francuz Tony Parker (55), Nijemac Dirk Nowitzki (53) i Grk Giannis Antetokounmpo (52). Imate li dojam da bi ova gospoda uskoro mogla dobiti i hrvatskog člana u svom elitnom društvu?