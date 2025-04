Na pomolu novi poremećaji u Dinamu? Evo što se može dogoditi već za par dana

Koliko smo samo puta ove sezone napisali da je pred Dinamom utakmica biti ili ne biti, utakmica koju mora dobiti da bi se ozbiljnije uključio u borbu za naslov, ali u subotu je pred plavima još jedna upravo takva utakmica. Očekivalo se da će Dinamo u Varaždinu konačno krenuti, nanizati tri pobjede u prvenstvu, ali ipak je to onaj nesigurni Dinamo i uzeo je samo bod uz nimalo uvjerljivu igru osim u zadnjim minutama, kad mu je dogorjelo do noktiju. Sad plavi imaju novu takvu utakmicu, susret koji moraju dobiti ili će njihovi postoci za osvajanje naslova prvaka ozbiljno pasti, neuspjeh može uzrokovati i nove poremećaje u klubu. Dinamo će na sraz s Istrom nakon što Hajduk odigra svoju utakmicu protiv jako dobrog Slavena Belupa. I Hajduk i Dinamo su u prednosti, oni su se od kupa oprostili, a Koprivničani i Puljani su u srijedu igrali u polufinalu i sigurno su se dobrim dijelom potrošili, to prije jer nisu naviknuti igrati u tom ritmu od svaka tri dana.

Za Cannavara je pozitivno što mu se vraćaju Torrente i Galešić, što je Petković očito sve spremniji, a moglo bi mu odgovarati i to što je Istra prva momčad s kojom je kao trener Dinama već igrao, bilo je to u siječnju ove godine, kada je u Maksimiru slavio s 3:1, a i i Istru je već vodio Gonzalo Garcia. Eto, Cannavaro je već treći trener Dinama u ovoj sezoni koji je dirigirao plavima protiv Istre. Krenuo je Jakirović i s 5:0 ispratio momčad Paola Tramezzanija iz Maksimira, potom je Bjelica u listopadu upisao 2:2 u Puli, da bi potom u spomenutoj utakmici slavio Cannavaro u Zagrebu.

Ono što valja istaknuti jest to da je Istru u to posljednje vrijeme rušio Sandro Kulenović, u 5:0 pobjedi dvaput je bio strijelac, i u Puli je iz jedanaesterca donio tih 2:2, a i u Cannavarovoj pobjedi nad Puljanima bio je strijelac za 1:0. No u međuvremenu je Dinamo doveo Kangu, koji je postao prvi napadač, i to dosad baš i nije opravdao. Sad kad se pomalo vraća Petković, Kulenović više nije pao u drugi, nego u treći plan, ali možda je vrijeme da se vrati koju stepenicu više jer svojim trudom to zaslužuje.

Zagrebački dečko, veliki dinamovac, nije po ukusu dijelu navijača, pa su ga neko vrijeme vrijeđali, potom mu skandirali "Kule, Kule", a onda im je opet pao u očima. Ono što mu se ne može spočitavati, to je borba, može odigrati lošije, fulati koji zicer, ali on će uvijek dati sve. I možda je baš Istra u Puli prilika da se pokaže kako doista može, pa i on je zaslužio koji kredit, ako ga je već dobivao Kanga i sigurno ga nije počeo otplaćivati svojim igrama i pogocima. Pa ako Cannavaro drži da Petković nije spreman za 90 minuta nakon oporavka od ozljede, onda je Kulenović zaslužio barem sad biti ispred Kange. Možda Bruno može i krenuti, možda može ući kasnije, ali Kulenović je zaslužio biti barem opcija B, jer u ovom trenutku jedina opcija A za Dinamo je pobjeda, pa kad Kulenoviću već "leži" Istra, možda je vrijeme za njega.