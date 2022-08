Na pomolu nova afera u HNL-u? Gorica ipak ne može Hajduk prijaviti FIFA-i

Anthony Kalik želi se vratiti na Poljud i potpisati za Hajduk pa je stoga odbio trenirati i Gorica ga je suspendirala do daljnjega.

Prethodno je predsjednik Črnko izjavio kako nisu zadovoljni s ponudom splitskog kluba i ona je glatko odbijena. Ipak, Kalik je veliki navijač Hajduka, ima istetoviran grb i želi se vratiti u staro jato.

Gorica razmišlja o tome da Hajduk prijavi HNS-u zbog kršenja pravilnika FIFA-e jer su Splićani navodno izravno prišli Kaliku i njegovom agentu, a interes za njega nisu prvo izrazili Gorici te onda, nakon njenog dopuštenja ili prihvaćanja ponude, pregovarali s igračem. To se jedino može napraviti ako je igrač ušao u posljednjih šest mjeseci ugovora, no Kalik ima obvezu do ljeta 2023. godine.

Iako su najavljivane oštre kazne za Hajduk, od toga neće biti ništa.

- Gorica u ovom slučaju može prijaviti Hajduk samo Disciplinskoj komisiji HNS-a. Ne može to napraviti pred FIFA-om ili CAS-om, Međunarodnim arbitražnim sportskim sudom. Vidim po medijima da se piše o rigoroznim kaznama, ali zato što Gorica ne može Hajduk prijaviti FIFA-u, nego Disciplinskoj komisiji HNS-a, one bi bile daleko blaže, sve i da Gorica uspije dokazati da je Hajduk prekršio HNS-ov Pravilnik o statusu igrača. - rekao je za Index Davor Radić, odvjetnik i stručnjak za sportsko pravo.

Također, naglasio je kako Gorica mora imati dokaze u obliku pismenih poruka ili izjave pred svjedocima kako je igraču od strane drugog kluba nuđen novac.

