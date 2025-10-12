Na ovakve priče oko Ronalda niste navikli, Messi je odahnuo kada je saznao

Bivše zvijezde Real Madrida, Barcelone i PSG-a su među igračima koji su promašili najviše kaznenih udaraca. Prosječna stopa realizacije kaznenih udaraca je oko 75% i iako je većina igrača na ovom popisu postigla mnogo kaznenih udaraca, oni su, naravno, promašivali.

Evo sedam igrača koji su u modernoj eri promašili najviše kaznenih udaraca.

7. Ronaldinho – 16 promašaja

Brazilac se pohvalio impresivnom stopom realizacije s bijele točke od 81,1%, ali i dalje se nalazi na popisu sa 16 promašaja.

Možda jedna od njegovih najpoznatijih pogrešaka u izvođenju jedanaesteraca dogodila se protiv Engleske 2013. godine kada je Joe Hart izvrsno obranio dva puta i spriječio brazilskog maestra da zabije.

6. Zlatan Ibrahimović – 17 promašaja

Ibrahimović je postigao 87 pogodaka iz jedanaesteraca, a promašio 17, što je postotak realizacije od 83,6%.

Tijekom posljednje četiri sezone karijere, mogao se pohvaliti samo s 50% realizacije s bijele točke, promašivši šest od 12 jedanaesteraca koliko je izveo po povratku u Milan.

5. Ciro Immobile – 19 promašaja

Nakon što je promašio dva od posljednjih sedam kaznenih udaraca za Bešiktaš, Immobile se nedavno popeo iznad Ibrahimovića na ovom popisu. Ukupno je izveo 105 kaznenih udaraca, postigao 86 i promašio 19, što mu daje ukupnu stopu realizacije od 81,9%.

4. Francesco Totti – 20 promašaja

Totti je bio posebno uspješan s bijele točke u kasnijim godinama. Impresivno je da nije promašio niti jedan kazneni udarac tijekom posljednje četiri i pol sezone i postigao je svojih 13 uzastopnih kaznenih udaraca prije umirovljenja. Tijekom cijele karijere izveo je 106 jedanaesteraca i postigao 86 pogodaka.

3. Neymar – 22 promašaja

Iako je Brazilac obično ledeno hladan s bijele točke, tijekom godina je izveo popriličan broj promašaja. Ukupno je izveo 113 jedanaesteraca i postigao 91 pogodak, što je 80,5%, i dalje znatno iznad prosjeka.

Otkad se vratio u Santos ranije ove godine, može se pohvaliti stopostotnom uspješnošću izvođenja jedanaesteraca, postigavši ​​dva pogotka s bijele točke.

Vrijedi spomenuti da je njegov uspjeh u izvođenju jedanaesteraca s PSG-om znatno iznad prosjeka, jer je izveo 28 od 31 jedanaesterca u Francuskoj. To je stopa uspješnosti od 90,3%.

2. Lionel Messi – 32 promašaja

Prošle godine, Messi je držao rekord kao igrač s najviše promašenih jedanaesteraca u povijesti nogometa. Iako izvođenje jedanaesteraca nikada nije bio najjači adut njegove igre, stopa konverzije od 77,9% i dalje je nešto iznad prosjeka.

Nema sumnje da je u kasnijim godinama postao bolji izvođač jedanaesteraca, iako je, otkako se pridružio Inter Miamiju, često drugima rado prepušta odgovornost izvođenje jedanaesteraca.

Ukupno je izveo 145 jedanaesteraca, postigao 113 pogodaka ali i promašio 32 puta.

1. Cristiano Ronaldo – 34 promašaja

Nakon što je promašio četiri od posljednjih 16 jedanaesteraca koje je izveo u proteklih 12 mjeseci, Ronaldo sada drži rekord za najviše promašaja jedanaesteraca u povijesti nogometa.

Njegov posljednji promašaj dogodio se protiv Irske kada mu je Brentfordov Caoimhin Kelleher obranio udarac.

Uz najviše promašaja jedanaesteraca u povijesti nogometa, Ronaldo je također postigao više pogodaka od bilo koga drugog (177) i izveo više (211) od bilo kojeg drugog igrača u povijesti.

Unatoč 34 promašaja, njegova stopa realizacije od 83,8% i dalje je znatno iznad prosjeka.