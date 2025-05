Mula nakon splitskog "breaka": Imamo meč-loptu i sada sve karte stavljamo na stol

Da do četvrtfinalne eliminacije favorizirane Cedevite Junior nije došlo zbog slabosti suparnika već i zbog uznapredovalih vlastitih vrijednosti, košarkaši Dinama pokazali su i u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja protiv Splita (86:82).

U danu u kojem su purgere razočarali nogometaši Dinama (koji naprosto nisu imali dovoljno šampionskog garda), Zagrepčane su obradovali košarkaši istoimenog kluba pokazavši kako se bori za plavu boju.

Naime, dinamovci su na velikim Gripama pobijedili "žute" te su tako ovo doigravanje učinili dodatno zanimljivim. Štoviše, kao takvi imat će jedinstvenu priliku plasirati se u povijesni finale pa je u srijedu u Zagrebu za očekivati svojevrsni spektakl. Naročito, ako zagrebački modri budu imali podršku Bad Blue Boysa, razočaranih neosvajanjem Prvenstva nogometnog Dinama.

A splitska utakmica nudila je preokrete. Prvu četvrtinu dobili su dinamovci (27:19), a drugu, s istom razlikom, domaćini (26:14). Imali su u 26. minuti gosti "plus 10" (47:57) no onda su, krajem treće četvrtine, domaći s tri trice (Sikirić, Tišma, Kučić) i dvicom (Tišma) preuzeli vodstvo (61:60). No, tada stvari u svoje ruke preuzima kapetan Dinama Garafolić koji serijom koševa odvaja goste na (68:72) a to vodstvo potvrđuju, tricama Kralj i Novačić.

Kralju je to bila sedma trica pa je susret završio s 25 koševa i postao junakom Dinamove gostujuće pobjede kojoj su veliki obol dali i kapetan Garafolić (17 koševa, 6 asista), razigravač Mikšić (13 koševa, 6 asista) i uvijek pouzdano krilo Ivan Vučić (16 koševa) koji je splitskim novinarima kazao:

- Ova nam pobjeda puno znači. Sljedeću utakmicu igramo na našem terenu i ja sada ne nogu reći da su nam izgledi porasli ali mi svoje izglede imamo i moramo vjerovati sebe. I nadam se da se više ne vidimo u Splitu.

Dinamov trener Damir Mulaomerović nije skrivao ponos radi pomalo iznenađujuće pobjede.

- Dobiti Split u gostima rijetko tko je uspio. No, ovo je samo 1-0 i Split je favorit zbog pojedinačne kvalitete i širine klupe. Mi smo igrali s jednim razigravačem jer se Paponja ozlijedio. Moja ideja s Vučkom kao alternativnim razigravačem se pokazala dobrom. Imao je Split priliku da sve preokrene no kada date sve od sebe onda vas nekad i lopta nagradi pa je njihova posljednja lopta izašla iz koša. Ne smije sada među nama biti euforije a ono što ćemo mi pokušati u Zagrebu jest ponoviti ovakvu igru. Vodimo 1-0 i sve karte stavljamo na stol jer ako se budemo vraćali ovamo izgledi će nam biti puno manji.

Kod pobijeđenih domaćina, prednjačio je Amerikanac Smith (pet trica) no zato je skromnog učinka bio drugi Amerikanac žutih Shorter (8 koševa uz šut iz igre 3-12). Igrač Splićana s najboljom valorizacijom bio je Boris Tišma (8 koševa, 5 skokova) koji je rekao:

- Dinamo je danas bio bolji od nas. Bili smo nervozni tijekom utakmice i oni su neke naše lošije odluke iskoristili. Bili smo i u težim situacijama i jasno je da moramo dobiti sljedeće dvije utakmice.

U sličnoj situaciji bili su žuti i u četvrtfinalu protiv Alkara čiji su otpor slomili tek u majstorici. A to baš i nije dobra referenca za klub koji želi igrati finale Prvenstva i, nakon 22 godine, pokušati ga i osvojiti.

- Moramo biti čvršći i agresivniji, i manje misliti u nekim situacijama i onda će naša kvaliteta doći do izražaja. Bit će izazov za nas da pokažemo što znamo.

A ono što znaju pokazali nisu pa je trener Veljko Mršić ustvrdio:

- Dinamo zasluženo pobijedio. Bili su bolji, mirniji, možemo to vidjeti po postotku šuta za dvicu, njihovih 68 posto i naših 38 posto tu je velika razlika. A ona je nastala i u realizaciji slobodnih bacanja i iz naših 18 izgubljenih lopti. Kada smo se vraćali u utakmicu oni su bili mirni i dolazili do boljih situacija. Primiti 86 koševa je previše. Nismo u najboljem trenutku, no nismo se predavali i iz izgubljene došli u priliku da izborimo produžetak. No, promašili smo zicer baš kao i na početku utakmice koju smo otvorili s tri promašena zicera. U srijedu u Zagrebu ćemo vidjeti jesmo li sposobni vratiti seriju u Split.