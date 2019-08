Mršić: Ne smijem stavljati svog ego ispred interesa reprezentacije i bilo koga tko se nije odazvao ovo ljeto prekrižiti

U subotu su se u Zagrebu okupili košarkaši koji će pod vodstvom U-20 izbornika Damira Rajkovića nastupati na skorašnjem turniru u Šangaju (10.-12. kolovoza), u konkureciji triju sudionika Svjetskog prvenstva (Kina, Angola, Portoriko). U ovom sastavu samo su četvorica igrača koji su nedavno sudjelovali na Stanković kupu u Shenzenu (Karlo Uljarević, Antonio Jordano, Toni Perković, Dario Drežnjak), dok su osmorica posve novih igrača u programu seniorske reprezentacije, a to su Bruno Rebić, Jan Palokaj, Luka Tomas, Mateo Čolak, Domagoj Proleta, Lovro Buljević i Ivan Vrgoč.

- Četvorica igrača koji su bili na Stankovićevu kupu sada bi trebali preuzeti nositeljsku ulogu u ovoj momčadi. Tu smo pridodali i igrače koji su prošlo i ovo ljeto igrali za selekciju U-20, da vidimo koga od njih možemo koristiti na višoj razini. Ovo ljeto želimo probati čim više igrača, a u tri akcije probat ćemo ih 26 - ističe seniorski izbornik Veljko Mršić koji će u Kinu u svojstvu supervizora jer se ionako sve radi da se dobije što bolji uvid u reprezentativne kandidate.

Inače, u ovom sastavu trebala su biti još četvorica igrača iz U-20 selekcije koja je na nedavnom Eurobasketu osvojila sedmo mjesto, no Toni Nakić, Darko Bajo, Josip Batinić i Danko Branković na poziv izbornika Veljka Mršića negativno su odgovorili.

Svatko iz nekih svojih razloga. A takvih je, ovo ljeto, po nama uistinu bilo previše. No, seniorski izbornk Veljko Mršić kao da se zbog toga ne nervira niti ljuti

- Ono na što ne mogu utjecati nemam me što niti ljutiti. Žao mi jest da nismo mogli računati na sve igrače koje smo zamislili u ovim akcijama, no što je tu je. To je isto jedan pokazatelj, odnosno plus ili pak minus svim tim igračima. Neki su otkazali iz privatnih razloga, a neki su mi rekli da nakon Eurobasketa U-20 nisu spremni za novu akciju, da im treba odmora. Poštujemo svačije isprike no i to je isto pokazatelj nama za budućnost.

Budu li izbornici, pa i čelni ljudi HKS-a, prelazili olako preko svih tih isprika Hrvatska reprezentacija neće daleko dogurati, a ionako je na vrlo niskim granama.

- Većina igrača s kojima smo razgovarali je neupitna, no u određenom trenutku imaju drugačije viđenje situacije. Kažem, i to je nama pokazatelj za budućnost, da vidimo na koga možemo računati. Uostalom, američkoj selekciji je za Svjetsko prvenstvo otkazalo čak 14 poznatih igrača, a ovo su ipak prijateljski turnir, neki od njih u nezgodnih trenucima za pojedince.

Možda neki od kontaktiranih toga nisu niti svjesni, no i ti razgovori s izbornikom bili su svojevrsni test njihove ambicioznosti.

- To je isto način da vidimo kako razmišljaju. Pričao sam ovo ljeto sa oko 40-tak igrača, ne znam točan broj, i vidio sam kako tko razmišlja. Od njih 40 niti jedan nije rekao da ne želi igrati za reprezentaciju. Svi oni žele, ali u određenim trenucima imaju druge prioritete. No, da ovo ljeto igramo Svjetsko prvenstvo ili nagodinu Olimpijske igre, svi bi se odazvali.

To je u redu, no zbog reprezentacije treba nešto pretrpjeti i na nižoj razini natjecanja ili samo na pripremama za nešto što kasnije slijedi.

- Ja ne smijem stavljati svog ego ispred reprezentacije Hrvatske. Bude li bilo tko od naših igrača imao odličnu sezonu, nemam razloga preskočiti ga. Ako želi igrati, ako je spreman prihvatiti pravila koja postoje, pravila ponašanja koja su iznad svih nas, onda nema razloga da ih ne zovem.

S obzirom da na ovaj turnir odlazi vrlo šarena momčad, koju slobodno možemo nazvati hrvatskom C reprezentacijom, ima li strahovanja od ishoda utakmica protiv reprezentacija sudionika Svjetskog prvenstva.

- Neće to biti nimalo jače momčadi od onih protiv kojih smo igrali ovo ljeto.

Ali naša je momčad slabija.

- Mi jesmo nominalno slabiji, no ovo je mlada selekcija koja ima jedini imperativ da budemo momčad i da se, bez obzira na stanje na parketu, držimo zajedno, da budemo pozitivni. Inače, ovi dečki su igrali dosta zajedno, prošlo i ovo ljeto, pa očekujem da ćemo igrati dobru košarku.

Žali li Mršić zbog toga što već ovo ljeto nije okupio našu najjaču reprezentaciju sa NBA igračima kojih je sada sedam.

- Do toga se nije moglo doći iz poznatih razloga. Te iskusnije reprezentativce treba shvatiti jer ovo ljeto im je prilika za jedno slobodno ljeto. Po nekim predviđanjima, trebali bismo dobiti pozivnicu za olimpijske kvalifikacije pa već sljedeće ljeto neće biti slobodno. Doduše, igrali mi kvalifikacije ili ne, sljedeće ljeto ćemo morati okupiti najbolju selekciju da bi jedno vrijeme proveli zajedno, da ne prođu tri godine do Eurobasketa, a da se naši najbolji košarkaši igrači ne okupe - najavio je izbornik.