Mozak uspjeha Gorice: hrvatska liga je specifična, a igrači su jako motivirani

Mindaugas Nikoličius iza sebe ima impresivnu karijeru. Sve je započeo u litavskom nogometnom savezu (2005.-2006.), poslije se preselio u Škotsku u Heart of Midlothian FC (2006.-2008.), da bi prije posla u HNK Gorici donio slavu Žalgirisu iz Vilniusa (2010. - 2017.).

U Žalgirisu je osvojio četiri litavska prvenstva, šest kupova i pet superkupova za redom. Sad s Goričanima radi sjajan posao. Već ih je uveo u Prvu hrvatsku nogometnu ligu, sljedeći korak je Europa.

Teško je povjerovati da tako smiren čovjek kao što je Mindaugas Nikoličius (35), inače sportski direktor HNK Gorice, može tako dobro opstajati u užurbanom nogometnom svijetu.

No sve statistike pokazuju da može. U Goricu je došao početkom prošle godine, uveo je u prvu ligu i sada s njom radi lijepu nogometnu priču. No kako je jedan Litavac uopće završio u Hrvatskoj?

Ima kontakte po cijeloj Europi

– Počeo sam jako mlad, radio sam u nogometnom savezu Litve i to mi je bio prvi posao u nogometu. Počeo sam s pravom, dobio priliku da odem u Škotsku. Nakon toga sam se vratio kući i radio za Žalgiris. Bili smo grupa ljudi koja je htjela spasiti klub od bankrota i imali smo veliki uspjeh. Osvojili smo 15 naslova u pet sezona. Nakon toga sam tražio nove izazove. Imao sam puno ponuda, ali odabrao sam Hrvatsku. Bila je to zanimljiva zemlja koja je u razvoju – govori Nikoličius kojeg je oduvijek zanimao nogometni svijet.

– Razumjeti ugovore, poslove u nogometu, transfere, financije, to je sve tu. Nogomet nisu samo igrači već i sve iza. Morate znati sve što je povezao s tim.

Mindaugas je svojevrsni mozak operacije uspjeha Gorice. Njegove skautske vještine i dobra praćenja igrača klubu se za sada dobro isplaćuju.

– Nisam jedini, imam svoje ljude, glavne skaute koji čine velik posao; traže pozadinske informacije, prate... Imam kontakte svuda po Europi. Ključni ljudi su oko mene i dug je to proces biranja. Gledamo na stotine igrača. Nemoguće je izbjeći greške, samo je pitanje koliko ih napraviš. Gledamo sve detalje: adaptaciju, privatne probleme, sve izvan terena što utječe na njihovu igru. Biramo one za koje mislimo da ih možemo poboljšati, u kojima vidimo potencijal da mogu eksplodirati. Primjer je i Cherif Ndiaye koji je sada odličan. Prioritet nam je dovesti hrvatske igrače, ali oni dobri već imaju klub, doveli smo Čabraju iz Dinama, ali takvih ne možeš naći 11. Tako da nastojimo imati i stranaca. Imamo odgovornost da od Gorice napravimo veliku priču – kaže sportski direktor kojemu to i uspijeva.

Gorica je trenutačno peta na prvenstvenoj tablici i dobro se snalazi u prvoj prvoligaškoj godini. U nedjelju igraju protiv Dinama (15 sati).

– Uživat ćemo u toj utakmici, u dobroj smo poziciji i igramo bez pritiska. Ljudi izvan Hrvatske sada znaju da Gorica kao klub postoji. Kada smo zvali igrače izvana, nisu znali gdje je klub. Mislili su da je slovenska Gorica. No ovo ljeto imat ćemo lakši zadatak jer nećemo morati pokazivati gdje smo. Mogu otići na listu HNL-a i mogu vidjeti tko smo i što smo. A iza tog uspjeha stoje ljudi iz sjene koji rade za klub. Mi nismo samo jednostavni radnici koji dolaze u osam i odlaze u pet, mi radimo 24 sata na dan, brinemo se o igračima. Imam povjerenje i u trenera Jakirovića. Mlad je i drago mi je vidjeti kako se i on razvija ovdje, a doveo je i sjajne pomoćnike. Ma moramo biti takvi da volimo svaku subotu jer znamo da ćemo vidjeti svoj klub na travnjaku i ja sam stavio takve ljude pored sebe – kaže mladi direktor pa se osvrće i na hrvatsku ligu.

– Neki je podcjenjuju, ali razina je ovdje jaka. Ima puno dobrih igrača. Liga je specifična, igrači su fizički jaki i jako motivirani, što mi se sviđa. Naši igrači bili su gladni dokazivanja jer ljudi su nas podcjenjivali, ali imali smo bazu dobrih igrača koji su igrali i kada smo bili u drugoj ligi. Imamo momčad, dušu, atmosferu.

A sve to ima i Hrvatska u kojoj Nikoličius uživa.

Hrvatska ga je oduševila

– Da, volim Hrvatsku, volim živjeti ovdje, volim hranu, ljude... On što bih promijenio jest da se ne smije pušiti u zatvorenom, ali objasnili su mi vašu tradiciju da pijete kavu, čitate novine i zapalite cigaretu, tako da sam se naviknuo na to. Sve me drugo oduševljava. Jezik razumijem donekle jer dobro znam ruski pa hrvatski razumijem ponekad 100 posto, ponekad ništa. Malo me još sram govoriti, ali razmišljam da uzmem neke satove pa da govorim savršeno. Da mogu razgovarati s igračima, ljudima, policijom...

