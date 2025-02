'Molio sam se za Hajdukovog dragulja. Znam njegovu obiteljsku situaciju, život ih nije mazio'

U prvom od dva subotnja derbija 23. kola HNL-a nogometaši Hajduka su upisali uvjerljivu pobjedu protiv Osijeka, slavili su na svom Poljudu 4-0 (3-0). Cijeli put prema tri boda Splićani su prevalili u prvom poluvremenu kada su postigli tri pogotka. Za 1-0 je pogodio Filip Uremović u 10. minuti, a potom je dva lijepa gola postigao Marko Livaja koji je u 19. i 25. minuti zabijao za 3-0. Livaja, prvi strijelac lige, došao je do 14 prvenstvenih pogodaka ove sezone. Sve je zaključeno u 89. minuti, a strijelac za 4-0 bio je Stipe Biuk.

Mladi Hajdukov dragulj Stipe Biuk je ušao u igru uz odobravanje s tribina, a onda je u 89. minuti zabio gol. S tribina je doživio ovacije, navijači su skandirali: 'Stipe, Stipe!'. Na njegovu igru i gol osvrnuo se Joško Jeličić, stručni komentator MAXSporta.

- To me posebno veseli, priželjkivao sam to, da ne kažem da sam se molio da Stipe Biuk dođe do samopouzdanja. Drago mi je da je zabio gol. Teško su mu pale kritike. On je inače s Kliškog puta iz Solina odakle sam i ja, a mi smo se uvijek znali nositi s kritikama -rekao je Jeličić i dodao:

- Znam Stipinu životnu situaciju, život ga nije mazio. Ni njega, ni dva brata kao ni njegovog tatu, međutim... Samo Stipe nastavi, digni glavu, imaš svoju vrijednost, treba ti kontinuitet. Stipe je mlad, Hajduk je teška sredina, teško je nositi taj dres. I publika je dobro reagirala prema Stipi i to je ono što mladim igračima treba kad igraju na Poljudu i kad nose dres Hajduk - zaključio je.