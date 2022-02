Moj Hajduk je favorit, a Livaja čini razliku i kad ne igra dobro

Iako je do kraja prvenstva još jako puno i teško je donositi zaključke, jadranski derbi na Poljudu sigurno će biti ozbiljan ispit za momčad Valdasa Dambrauskasa. Hajdukovi navijači očekuju da će bijeli u toj utakmici pokazati autoritet dostojan momčadi koja pretendira na naslov prvaka. S druge strane, Rijekin koncept sigurno nije za podcijeniti. Goran Tomić, talentirani trener Rijeke, najavio je da zna lijek za Marka Livaju, najboljeg igrača i strijelca lige.

- Hajduk igra puno bolje nego proteklih sezona. Očito je sada priča posložena za konačan iskorak koji dugo čekamo. Naravno, za taj iskorak uvijek treba i sreće, bez tog faktora ništa nije moguće. Puno je subjektivnih okolnosti koje utječu na rezultat, no činjenica je da Hajduk trenutačno ima odličnu momčad koja je konkurentna za naslov prvaka pa i više od toga. Mislim da je to razina i za Europu. Opet kažem, ozbiljne priče morate pametno posložiti - kaže Tomislav Erceg, bivši napadač Hajduka i Rijeke.

A što očekujete od jadranskog derbija?

- Hajduk je favorit u odnosu na bilo koga kada igra na Poljudu. Tako će biti i sada. Volio bih da Hajduk na kraju uspije i naravno da navijam za to da moj klub osvoji naslov. Ova utakmica ipak neće biti odlučujuća jer će četiri najbolje momčadi sigurno do kraja prvenstva gubiti bodove i posrtati. Sve do kraja natjecanja bit će jako neizvjesno.

Euforija je dvosjekli mač

Oko Hajduka je posljednjih mjeseci euforija, svojstvena samo splitskom stanju uma ili duha. Može li to biti i otegotna okolnost za momčad koja 17 godina čeka na naslov prvaka?

- Naravno da to može biti i dvosjekli mač. Ali znate i sami da se oko Hajduka ništa značajno ne može odvijati bez intenzivnih navijačkih emocija. Zato je Hajduk tako poseban i u europskim okvirima. Zasad bih samo konstatirao da Hajduk ima ozbiljnu momčad koja je dodatno pojačana igračima koji će donijeti baš ono što je splitskoj momčadi možda i nedostajalo proteklih godina. Marko Livaja najbolji je igrač lige i on čini razliku čak i kada ne igra dobro. S Nikolom Kalinićem čini najbolji dvojac u ligi. Naravno, postoje tu i druge poluge u svim linijama momčadi koju, čini se, Valdas Dambrauskas dobro vodi. Čini mi se da i zadnja linija ima potreban balans koji je tražila. Filip Krovinović jako je važna poluga, tu je i vratar Lovre Kalinić... Utakmica s Rijekom puno će toga pokazati i smatram da je Hajduk favorit.

Može li Osijek još više zakomplicirati cijelu priču u nedjeljnom derbiju s hrvatskim prvakom u Gradskom vrtu?

- Dinamu će sigurno psihološki poguranac biti to što je protiv Seville igrao jako dobro, bez obzira na to što ipak ne ide dalje u Europskoj ligi. No pobjeda protiv tako jake momčadi jasan je pokazatelj velikog izbora igrača kojim raspolaže trener Željko Kopić. Sigurno će mnogo toga odrediti i okolnosti oko ozljeda najvažnijih Dinamovih igrača.

Treba nam strategija

Čak i oni najoptimističniji iznenađeni su tom renesansom hrvatskoga klupskog nogometa.

- Istina, nitko zapravo nije očekivao da će se stvari tako brzo pokazati tako dobrima. To zaista sada izgleda na puno višoj razini, no to je i moralo doći. Priča kao da je sazrela praktički preko noći, no mi smo sve vrijeme možda i malo podcjenjivali naš ligaški proizvod. Jako je dobro što naši klubovi rastu u ovim nepovoljnim tržišnim uvjetima koje je poremetila kriza zbog korone. Momčad se osnažuju, imamo ozbiljne ulagače u klubove, napokon naš ligaški proizvod možemo nekome prodati. Sjajna je stvar što naša reprezentacija nije jedini nogometni brend koji možemo prodati i zaraditi novac od televizijskih prava. Pa čak i ako uspoređujete našu ligu s drugima u susjedstvu ili dalje prema istoku, vidjet ćete koliko smo u prednosti. Naravno, ne uspoređujem to s turskom i sličnim ligama jer je njihova kupovna moć kudikamo veća, a i tržište je veće. A najveći uteg nam je što nemamo adekvatnu infrastrukturu. Da smo na tome radili sve ove godine, naš ligaški nogomet još bi i više kotirao u europskim razmjerima. Na pravim stadionima, punima navijača i krajnji proizvod bi bio puno bolji, a dojam sigurno spektakularniji. Liga nam je neizvjesna kao rijetko kada u novijoj povijesti, došli su dobri igrači koji čine razliku, a zamislite kako bi to izgledalo da navijači imaju kamo doći i da u optimalnim uvjetima mogu gledati utakmicu. To ima svaka ozbiljna liga, trebamo raditi i na kampovima, na ukupnoj strategiji nogometnog razvoja. U tom smislu kasnimo za ozbiljnim sustavima. Ima puno dobrih pojava u našem nogometu, no nije dobro od mladih talenata prerano stvarati zvijezde i lupati nebulozne iznose transfera - zaključio je Tomislav Erceg.