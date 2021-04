'Danas smo tužni, a sutra ponosni. Eh, da su Majer i Petković u 49. zabili....'

Damir Krznar je realan kao i njegovi dečki nakon ovoga ispadanja. Da, ispadanje uvijek boli, ali već sutra će plavi shvatiti koliku su radost donijeli svojim navijačima i bit će ponosni na to. Moraju!

- Znali smo da neće biti lagano u samoj pripremi utakmice, ali sav fokus smo stavili u defanzivu. Pokušati izvući nulu u prvom dijelu, a onda ići na sve ili ništa u drugom dijelu. Drugi dio smo odradili, ali prvi nismo. Žao mi je zbog drugog dijela, oko prvog tolko i ne jer je bio rubni. Živjeli smo u prošlosti i stigla nas je kazna - kaže Krznar.

- Nedostajalo nam je srednjeg bloka, okomice na loptu i agresije. Nalazili su igrača viška cijelo vrijeme i bez obzira što njima sjajno ide, mislim da smo mogli bolje, ali to je Villarreal. Danas smo žalosni, sutra ponosni. Moji momci su tužni, u svlačionici je muk, ali moramo ovo proći i okrenuti se novim izazovima. Moraju biti ponosni na to što su napravili.

U drugom dijelu je Dinamo krenuo puno agresivnije.

- Krenuli smo malo linije više preko centra, nismo imali što izgubiti, pokušali smo ukrasti pokoju loptu. Uspjeli smo u 50 i nekoj minuti već (49., op.a.). Da smo kod Majera i Petkovića smanjili na 2:1, tko zna što bi bilo, ali to nam sada ne vrijedi govoriti, što bi bilo kad bi bilo. Moramo se koncentrirati na naš Kup i HNL. HNL je nama najbitnije natjecanje, nemamo puno vremena za živjeti u prošlosti. Da smo pobjedili, sutra bi tresli ekipu da zaboravi na to, to ćemo napraviti i sada. Sutra to moramo zaboraviti i okrenuti se Istri - zaključio je Krznar.