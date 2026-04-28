POLUFINALE LIGE PRVAKA

Spektakl na Parku prinčeva: Evo gdje večeras možete pogledati okršaj PSG-a i Bayerna

Bundesliga - Bayern Munich v 1. FC Union Berlin
Michaela Stache/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
28.04.2026.
u 08:23

Ljubitelji nogometa večeras će doći na svoje, na rasporedu je prvi polufinalni susret Lige prvaka između PSG-a i Bayerna. Parižani brane naslov, a Bavarci stižu puni samopouzdanja nakon osigurane titule u Bundesligi u sudaru koji mnogi nazivaju finalom prije finala

Pariški Park prinčeva večeras od 21 sat bit će poprište istinskog nogometnog klasika, prvog polufinalnog dvoboja Lige prvaka između Paris Saint-Germaina i Bayerna. Aktualni branitelj naslova dočekuje njemačkog prvaka u reprizi brojnih epskih dvoboja koje su ovi klubovi vodili posljednjih godina. Svi koji ne mogu biti na stadionu, ovaj spektakl moći će pratiti u prijenosu na kanalu Arena Sport 1, očekujući beskompromisnu borbu dviju od najjačih momčadi na kontinentu. Obje ekipe igraju ofenzivno i pobjeđuju s velikom razlikom, pa se s pravom očekuje prava golijada.

Bit će ovo njihov šesnaesti međusobni dvoboj, a zanimljivo je da su se svi dosadašnji odigrali isključivo u sklopu Lige prvaka, što dovoljno govori o statusu ovih europskih velikana. Tradicija i statistika idu na ruku Bavarcima, koji vode s devet pobjeda prema šest pariških, a nijedan njihov susret nikada nije završio neriješenim ishodom. Posebno je impresivan podatak da je Bayern slavio u posljednjih pet međusobnih okršaja, uključujući i pobjedu od 2:1 u studenom prošle godine, ostvarenu na istom ovom stadionu u ligaškoj fazi natjecanja.

U sjećanju navijača još je svježe finale iz kolovoza 2020. godine, kada je Bayern u Lisabonu slavio s 1:0 golom Kingsleya Comana, igrača koji je ponikao upravo u PSG-u, i tako osvojio svoj šesti naslov prvaka Europe. Parižani su priliku za uzvrat dobili već iduće sezone kada su u napetom četvrtfinalu izbacili Bavarce zahvaljujući pravilu gola u gostima, nakon što je ukupan rezultat bio 3:3. Večerašnji dvoboj nosi dodatnu težinu jer PSG u njega ulazi kao branitelj naslova, osvojenog prošle sezone nakon što su u finalu deklasirali Inter s 5:0.

Obje momčadi u polufinale ulaze u sjajnoj formi. Nakon što su ligaški dio završili na jedanaestom mjestu, Parižani su u nokaut-fazi redom izbacivali Monaco, Chelsea s ukupnih 8:2 i Liverpool s 4:0. Bayern je, s druge strane, osigurao naslov prvaka u Njemačkoj i može se potpuno posvetiti Europi, a put do polufinala bio im je još uvjerljiviji. U osmini finala razbili su Atalantu s ukupnih 10:2, da bi potom s dvije pobjede izbacili i Real Madrid s ukupnih 6:4.

Ovaj dvoboj bit će i taktičko nadmudrivanje dvaju sjajnih trenera. Luis Enrique preobrazio je parišku momčad, koja je nakon odlaska velikih zvijezda postala radna i uigrana cjelina gladna trofeja. S druge strane, Vincent Kompany je preporodio bavarskog velikana i vratio mu prepoznatljivi pobjednički identitet. Ipak, belgijski strateg večeras neće moći voditi svoju momčad s klupe zbog suspenzije zarađene žutim kartonima, pa će tu ulogu preuzeti njegov pomoćnik. Hrvatske boje u ovom spektaklu branit će Josip Stanišić, od kojeg se očekuje važna uloga u zaustavljanju pariških napadača.
